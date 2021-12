Bad Berleburg: Hagebau-Markt startet Tombola

Bad Berleburg. Der Erlös der der Tombola kommt einem guten Zweck zugute – und zwar zum einen allen Wittgensteiner Grundschulen und dem Kinder-Hospiz Olpe.

Ein Fußball-Trikot, Essensgutscheine heimischer Gastronomen, ein Golfgutschein, Friseurgutscheine, Dekorationsartikel, Schmuck und vieles mehr befinden sich derzeit im Bad Berleburger Hagebaumarkt – in Höhe der Deko-Abteilung. Davor: Ein Stand mit zahlreichen bunten Losen. Der Grund: Am 6. Dezember startete dort die große Tombola, die seit über 15 Jahren in der Vorweihnachtszeit stattfindet. Über 4000 Lose werden dort derzeit verkauft – pro Stück kostet dies 1 Euro. Für zehn Euro erhält der Kunde 11 Stück und für 20 Euro 22 Stück, die er sich aus einer großen Losbox aussuchen kann – und dabei gilt: Die Gewinnchancen stehen gut, denn es warten gut 2500 Preise auf die Teilnehmenden.

Spende an die Grundschulen

Der Erlös der der Tombola kommt auch in diesem Jahr einem guten Zweck zugute – und zwar zum einen allen Wittgensteiner Grundschulen und zum anderen dem Kinder-Hospiz Balthasar in Olpe. „Gerade in dieser schwierigen Zeit ist es besonders wichtig, solche Institutionen finanziell zu unterstützen“, sagt René Schachtschneider, Leiter des Bad Berleburger Hagebaumarktes. Jedes Jahr kann sich eine andere Institution über eine Spende in der Vorweihnachtszeit freuen. „Ein Teil der Spende geht aber immer an das Kinder-Hospiz.“ Insgesamt kamen in den vergangenen Jahren somit mehr als 100.000 Euro als Spendensumme zusammen. „Uns ist es wichtig, dass es hier in der Region bleibt, dass wir heimische Institutionen mit der Tombola unterstützen können“, so Schachtschneider. Als Team wird dann entschieden, welche Institution als nächstes dran ist.

Entstanden ist die Idee dank einer Kollegin. „Sie hatte die Idee damals, als uns die Lieferanten Weihnachtspakete schickten. So können wir in der Vorweihnachtszeit der Region etwas Gutes tun“, freut sich Schachtschneider.

