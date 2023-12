Bad Berleburg: Handy aus Arztpraxis gestohlen

Bad Berleburg Nach einer Behandlung fehlt das Handy: Ortungsdienste helfen, den Standort des gestohlenen Smartphones zu ermitteln. Doch wer war es?

Bei einem Arztbesuch in Bad Berleburg ist das Handy der Ärztin entwendet worden, später wurde es in der Wohnung einer Patientin geortet. Wer für den Diebstahl verantwortlich war, versuchte Richter Torsten Hoffmann vor dem Amtsgericht zu klären.

Die 36-jährige Angeklagte soll während einer Behandlung das Smartphone der Ärztin entwendet haben – so lautet zumindest die Anklage. „Ich habe damit nichts zu tun“, sagte die Berleburgerin vor Gericht. „Mein Sohn hat das gleiche Handy, er hat es mit seinem vertauscht und eingesteckt“, erklärte sie die Situation. Doch was war genau passiert?

Handy aus dem Behandlungsraum gestohlen

Am 18. September, um kurz vor neun Uhr morgens, hatte die Angeklagte einen Arzttermin, zu dem sie ihren Sohn mitnahm. Während der Behandlung war er aber nicht im Behandlungszimmer anwesend. „Als ich hereinkam, stand ein Coffee to go Becher und eine Brauseflasche auf dem Tisch, die gehörte wohl dem Sohn, der nicht im Zimmer war“, schilderte die Ärztin. Die Angeklagte habe das Mobiltelefon vom Patientenplatz nicht sehen können, so die Ärztin weiter, denn es habe links vom Schreibtisch, etwas tiefer auf einer Ablage gelegen. „Von der Untersuchungsliege konnte man es sehen“ - und da habe im Vorfeld der Behandlung der Sohn gesessen, sagten zumindest die Mitarbeiter. Dass das Mobiltelefon fehlte, fiel erst später auf – als es um das Thema E-Rezept ging. „Es lag nicht mehr da, wo es gewesen war“, sagte die Ärztin.

Ich habe damit nichts zu tun. Mein Sohn hat das gleiche Handy, er hat es mit seinem vertauscht und eingesteckt. Angeklagte

Über einen Ortungsdienst auf einem anderen Gerät konnte die Ärztin den Standort des Handys ausfindig machen. „Es war mal im Haus, mal davor, mal daneben“. Ihr Ehemann alarmierte die Polizei. Die konnten beim ersten Erkunden des Ortes nichts feststellen. Später wurde das Handy in einem anderen Haus, etwas weiter die Straße herunter als zuvor, geortet. Wieder informierte das Paar die Polizei, dieses Mal äußerten sie auch einen Verdacht, wer das Handy gestohlen haben könnte. „Der Name und die Adresse der Patientin deckte sich mit der Anschrift, an der das Handy geortet wurde“, sagte der Polizeibeamte. Die Polizisten fragten im Wohnhaus nach und trafen die Angeklagte im Treppenhaus vor ihrer Wohnung an. Als sie sie auf das fehlende Handy aus dem Behandlungsraum ansprachen, besprach sich die Angeklagte kurz mit ihrem Sohn, ging in die Wohnung und kam mit dem Smartphone wieder heraus.

Mit Ortungsdiensten wurde der Standort des gestohlenen Handys ermittelt

Das Handy wurde laut Aussage der 36-Jährigen im Zimmer ihres Sohnes in einem Schrank gefunden. Der Sohn habe es erst erwähnt, als die Polizei vor der Wohnungstür stand. „Ich habe es nicht nötig, das Handy zu nehmen. Mein Sohn hat es verwechselt, er hat geweint“, sagte die Angeklagte. Laut Aussage des Polizeibeamten wirkte der Sohn vor Ort „eher belustigt als betrübt.“ Strafmündig ist der Junge noch nicht.

Das Handy ist nun wieder zurück bei der ursprünglichen Besitzerin: „Es war nicht einfach es zu entsperren, da mehrfach versucht wurde, es zu öffnen. Aber wir haben es hingekriegt.“

Die Angeklagte hat sich nach der Tat entschuldigt und wollte Blumen zu Wiedergutmachung schenken. „Die Entschuldigung habe ich angenommen, Geschenke wollte ich nicht“, so die Ärztin.

Wir können nicht belegen, ob der Sohn das Handy entwendet hat und ob oder wie viel die Angeklagte damit zu tun hat. Torsten Hoffmann

Wer das Handy letztendlich mitgenommen hatte, konnte nicht ermittelt werden. „Wir können nicht belegen, ob der Sohn das Handy entwendet hat und ob oder wie viel die Angeklagte damit zu tun hat“, sagte Richter Torsten Hoffmann. Das Verfahren wurde eingestellt.

