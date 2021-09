Bad Berleburg: Heimatpreis für Nachhaltigkeit ausgelobt

Dorfgemeinschaften, ehrenamtliche Initiativen oder Einzelpersonen können sich wieder für den Heimat-Preis der Stadt Bad Berleburg bewerben.

Bad Berleburg. Der Mach-mit-Mittwoch geht in die nächste Runde. Immer mittwochs stellt die Stadt der Dörfer ein spezielles Thema ganz ins Zeichen ihrer Nachhaltigkeitsstrategie. Das Ziel: die Welt gemeinsam ein Stück weit fairer, zukunftssicherer und nachhaltiger gestalten.

Deshalb gibt es an jedem Mittwoch neue Anregungen, um die Welt und das Leben auf diesem Planeten ein bisschen besser zu machen. Im 18. Teil geht es um den Heimat-Preis. Vereine, Dorfgemeinschaften, ehrenamtliche Initiativen oder Einzelpersonen können sich ab sofort wieder für den Heimat-Preis der Stadt Bad Berleburg bewerben. Und der steht in direkter Verbindung zur Nachhaltigkeitsstrategie der Stadt Bad Berleburg – und damit auch zu den fairen und nachhaltigen Aktionstagen, die am Freitag, 10. September, starten. „Viele Vereine bei uns leben den Nachhaltigkeitsgedanken seit Jahren vorbildlich. Sie engagieren sich für eine lebenswerte Zukunft in unserer Stadt der Dörfer – und das auch in der schwierigen Phase der Corona-Pandemie. Das verdient Respekt und Anerkennung“, erklärte Bad Berleburgs Bürgermeister Bernd Fuhrmann. Will heißen: „Nachhaltigkeit/Eine Welt“ ist somit auch ein Kriterium für die Vergabe des Preises. Gleiches Gewicht haben die Kriterien „Heimat/Tradition“, „Ehrenamtliches Engagement“ und „Innovation“.

Das Preisgeld

Der Preis ist mit 6000 Euro dotiert. 5000 Euro davon übernimmt das Land aus dem Förderprogramm „Heimat.Zukunft.NRW“. 3000 Euro fallen auf den ersten Platz, die Zweitplatzierten dürfen sich über 2000 Euro freuen, 1000 Euro gibt es für den dritten Platz. Das Bewerbungsformular gibt es unter www.bad-berleburg.de.

Die Bewerbung

Die Bewerbung kann per E-Mail an Rebecca Dienst aus dem Projekt „Kommunale Entwicklungspolitik“ unter r.dienst@bad-berleburg.de erfolgen, schriftlich an die Stadt Bad Berleburg, Poststraße 42, 57319 Bad Berleburg, oder direkt im Rathaus eingereicht werden. Als Stichwort sollte jeweils „Heimat-Preis“ angegeben sein. Einsendeschluss ist Mittwoch, 27. Oktober.

Ansprechpartnerin ist Rebecca Dienst: r.dienst@bad-berleburg.de oder unter 02751/923-248.

