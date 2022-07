Bad Berleburg: Höhepunkt der Kneipp- und Back-Aktionswochen

Zwei Tage - Sieben Angebote

Samstag, 13. August

10 bis 11.15 Uhr: Auf dem Plateau der Bismarcksäule bietet die Yoga-Lehrerin Ingeborg Klotz Yoga für einen starken Rücken an: Asanas gegen Rückenschmerzen - Yoga-Übungen speziell für den Rücken helfen, Verspannung zu lösen, die Muskulatur zu stärken und Beschwerden vorzubeugen. Eine gesündere Haltung und auch mentale Entspannung gibt es mit diesen Asanas on top. Wichtig: Bitte eine eigene YOGA Matte und ein Getränk mitbringen. Die Kursgebühr von 10 Euro wird in bar vor Ort bezahlt.

10.30 bis 11.30 Uhr: Wildkräuterwanderung mit Frank Rother und Einkehr am Backhaus an der Espe-Quelle. Der „Wildkräuter-Spaziergang“ startet vor dem Haupteingang der Rothaarklinik. Löwenzahn, Bärlauch und Thymian – Kräuter verfeinern jede Küche, sind megagesund und wachsen oftmals auf Schritt und Tritt in der freien Natur. Allein die Brennnessel hat 20x mehr Vitamin C als Kopfsalat! Komm mit auf einen gemütlich-spaßigen Kräuterspaziergang und erlebe, wie durch Fühlen, Sehen, Riechen und Schmecken Wildkräuter erkannt und auf einfache Art und Weise zu leckeren Delikatessen verarbeitet werden können. Natürlich gibt es auch Tipps zum Nachmachen! Zur Stärkung nach der Wanderung ist eine Einkehr am Backhaus an der Espe Quelle geplant. Dort gibt es frisch gebackenes Brot und verschiedene Kräuterdips.

Anmeldungen gerne vorab an: 0152 0175 2274 oder vor Ort. Kosten: 5 Euro pro Person.

11.30 bis 12.30 Uhr: Vinyasa Yoga Flow auf dem Plateau an der Bismarcksäule mit Yogalehrerin Katrin Karger: Vinyasa bedeutet fließend. In dieser Yogapraxis gehen also die Asanas (Yogahaltungen) fließend ineinander über und wir verbinden Atem mit Bewegung. Dieser dynamische Yoga Stil fordert und kräftigt, bringt aber auch wohlverdiente Entspannung und Entschleunigung. Bitte eine eigene Yoga-Matte und ein Getränk mitbringen. Die Kursgebühr wird vor Ort in bar bezahlt. Eintritt: 10 Euro.

Sonntag, 14. August:

10 bis 11 Uhr: Achtsamkeitsbasierte Übungen zum Element Wasser - „Loslassen“ und „Neuanfang“ am Tretbecken an der Espequelle mit Naturparkführerin Marina Homrighausen: „Loslassen, das klingt so leicht. Lass einfach los, hören wir oft, dann können wir neu anfangen. Nur loslassen ist nicht immer einfach oder leicht. Denn vor dem Loslassen steht zunächst das Annehmen. Gelingt uns das Annehmen, können wir Loslassen und neu anfangen. Mit kleinen Achtsamkeitsübungen können wir unseren Weg im Leben so gestalten, dass wir Situationen bewusst annehmen und auch bewusst wieder loslassen können.“ Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Eine Anmeldung ist erforderlich. Eine Anmeldung vor Ort ist auch noch möglich. Eintritt: 5 Euro

11.30 bis 13 Uhr: Waldbaden - den Wald mit allen Sinnen erleben im Ruheforst Bad BerleburgWaldbaden, dazu lädt Naturparkführerin Marina Homrighausen ein – Shinrin-Yoku, japanisch für „Baden im Wald“, wird in Japan als Bestandteil eines gesunden Lebensstils gepriesen. Shinrin-Yoku bedeutet mit allen Sinnen in die Stille und Unberührtheit des Waldes einzutauchen. Unter Waldbaden versteht man den achtsamen Aufenthalt im Wald, bei dem die Aufnahme der Waldatmosphäre und der enge Kontakt zur Natur im Fokus steht. Waldbaden soll dazu verhelfen, Entschleunigung zu finden, neue Lebensfreude zu schöpfen und Energiereserven einmal ordentlich aufzufüllen.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Eine Anmeldung ist erforderlich. Eine Anmeldung vor Ort ist auch noch möglich. Treffpunkt: Parkplatz Schützenplatz Bad Berleburg. Eintritt: 5 Euro.

13.30 bis 14.45 Uhr: Hatha Yoga mit Steffi Bosch auf dem Plateau der Bismarcksäule. Im Hatha Yoga gibt es Elemente sowie entspannende Yin Yoga Einflüsse, die in sanfter Kombination tiefe Ruhe im Geist und ein Wohlgefühl auf körperliche Ebenen schenken. Durch die systematischen Einheiten lernt man den Geist zu beobachten, zu lenken und man schenkt seinem Körper Stärke und Entspannung, um den Herausforderungen des Alltags mit mehr Gelassenheit und Selbstbewusstsein entgegentreten zu können. Wichtig: Bitte eine eigene Yoga-Matte und ein Getränk mitbringen. Die Kursgebühr wird in bar vor Ort bezahlt. Eintritt: 10 Euro.

15 bis 16 Uhr: Pilates mit Marion Nölling auf dem Plateau der Bismarcksäule. Pilates ist eine sanfte , aber überaus wirkungsvolle Trainingsmethode für den Körper und den Geist. Die Pilates-Methode, ist ein systematisches Ganzkörpertraining zur Kräftigung der Muskulatur, primär von Beckenboden-, Bauch- und Rückenmuskulatur, die während der Übungen gedehnt und gekräftigt werden. Bitte eine eigene Matte mitbringen und ein Getränk. Die Kursgebühr von 10 Euro wird vor Ort in bar bezahlt.