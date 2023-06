Bad Berleburg: Hunderte Mieter haben wieder warmes Wasser

An den Mehrfamilienhäusern in der Berliner Straße in Bad Berleburg häufen sich die Probleme: Die Heizung wurde abgestellt, weil die Immobiliengesellschaft den Strom für die Heizung nicht gezahlt hat. Zuvor hat es immer wieder Problem mit dem Müll gegeben. Und weil der Hausmeister kein Geld mehr bekommt, werden auch die Anlagen nicht mehr gepflegt.