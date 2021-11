Bad Berleburg: Illegaler Müllabladeplatz im Berliner Viertel

Das ist „wirklich ein schöner Anblick am Rad- und Wanderweg nach Raumland!“, schreibt uns unser Leser über einen großen Sperrmüllhaufen im Berliner Viertel.

Bad Berleburg. Ein Haufen Sperrmüll direkt an einem Rad- und Wanderweg sorgt für Ärger. Inzwischen sind nicht nur Anwohner sauer, sondern auch das Ordnungsamt.

Martin Hof aus Bad Berleburg ist sauer. Sperrmüll ist an einem Haus im „Berliner Viertel“ abgelegt worden. Das ist „wirklich ein schöner Anblick am Rad- und Wanderweg nach Raumland!“, schreibt uns unser Leser voller Ironie und ergänzt, dass er diesen Missstand „schon vor einigen Wochen der Stadt gemeldet“ habe. In der Zwischenzeit sei aber „nix ist passiert, außer das es noch mehr geworden ist“. Die Redaktion hat bei der Stadt Bad Berleburg nachgefragt.

Das ist „wirklich ein schöner Anblick am Rad- und Wanderweg nach Raumland!“, schreibt uns unser Leser über einen großen Sperrmüllhaufen im Berliner Viertel. Hier führt der Radweg nach Raumland entlang. Foto: Martin Hof

Aus der Abteilung Sicherheit und Ordnung im Rathaus heißt es dazu: „Ende September ist bei der Stadt Bad Berleburg eine Anzeige zu dem in Rede stehenden Sperrmüll eingegangen. In der Folge haben wir das Gespräch mit dem Verwalter der Anlage im „Berliner Viertel“ gesucht und auf die Thematik aufmerksam gemacht. Im Nachgang dazu war eine Reduzierung des Sperrmüllaufkommens erkennbar – die Entwicklung ist nun allerdings offenbar wieder gegenläufig.“

Ordnungsamt reagiert

Und weiter schreibt das Ordnungsamt: „Wir haben daher in dieser Woche noch einmal Kontakt mit dem Eigentümer aufgenommen und auf die Situation hingewiesen. Sofern sich an der Situation nichts ändert, würde die Stadt Bad Berleburg den Fall an den Kreis Siegen-Wittgenstein weiterleiten. Dieser könnte dann als zuständige Abfallwirtschaftsbehörde auf Grundlage des Kreislaufwirtschaftsgesetzes eine Beseitigungsanordnung für illegal abgelagerte Abfälle erlassen.“

