Bad Berleburg: In nur 28 Monaten zum Berufsabschluss

Bad Berleburg. Im Berufsbildungszentrum Wittgenstein startet zum 1. April ein ungewöhnliches, neues Umschulungsangebot für technische Berufe.

Nach 28 Monaten Umschulung einen anerkannten Berufsabschluss als Industriemechaniker, Werkzeugmechaniker oder Zerspanungsmechaniker erwerben - mit besten Aussichten für einen zukunftssicheren Arbeitsplatz in der Industrie. Die nächste Umschulungsmaßnahme dafür startet das Bildungszentrum Wittgenstein (BZW) in Bad Berleburg am 1. April 2022.

Die Finanzierung erfolgt über die Agentur für Arbeit oder das Jobcenter. „Die Besonderheit bei dieser Umschulungsmaßnahme besteht darin, dass die Teilnehmer sich zunächst nicht für einen der drei Berufe entscheiden müssen,“ erläutert der zuständige Ausbilder Bernd Bergmoser. Denn in den ersten 14 Monaten können die Teilnehmer herausfinden, wo ihre Stärken liegen und in welche Berufsrichtung sie sich im weiteren Verlauf spezialisieren wollen. Fachkenntnisse werden in den Bereichen CNC-, CAD-, und CAM-Technik, Steuerungstechnik, Formen- und Elektrotechnik vermittelt.

Externe Praktika in Metallindustrie

Abgestimmt auf eines der drei Berufsfelder werden dann spezifische Kenntnisse und Fertigkeiten vermittelt. Integriert sind darüber hinaus zwei externe Praktika von jeweils drei Monaten. Die Umschulung wendet sich an Personen, die aus einer Tätigkeit in der Metallindustrie oder verwandten Tätigkeiten Erfahrungen mitbringen, sowie gelernte Fachkräfte anderer Branchen, die in ihrem Beruf nicht mehr tätig sein können.

Qualifizierung zur CNC-Fachkraft

Als weitere Maßnahmen starten im BZW die Qualifizierung zur CNC-Fachkraft und die Umschulung zum Maschinen- und Anlagenführer - beide ebenfalls gefördert durch die Agentur für Arbeit bzw. das Jobcenter. Auch in diesen beiden Berufen besteht in der Industrie eine starke Nachfrage: „CNC-Fachkräfte werden in vielen produktorientierten Betrieben gesucht und sind in Zeiten von Automatisierung und digitalem Wandel gefragter denn je“, betont Bernd Bergmoser. Die Weiterbildung zur CNC-Fachkraft umfasst fünf Monate und einen Monat in Form eines betrieblichen Praktikums. Die Umschulung zum Maschinen- und Anlagenführer umfasst 16 Monate, inklusive drei Praktika von jeweils sechs Wochen. Auch in diesem Berufsfeld besteht große Nachfrage.

Modernste Maschinen

Als technische Bildungseinrichtung hat das BZW optimale Voraussetzungen für die Durchführung der Umschulungsmaßnahmen: „Wir bieten modernsten technischen Standard im Maschinenpark, die Kurse sind zertifiziert. Hinzu kommen langjährige Erfahrung der Ausbilder und individuelle Betreuung der Teilnehmer,“ erläutert BZW-Geschäftsführer Winfried Schwarz.

Weitere Informationen werden unter Tel. 02751/44523-0 gegeben oder können per E-Mail unter info@bz-wittgenstein.de angefragt werden.

