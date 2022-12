Bad Berleburg: Ingrid Dickel-Schmidt ist tot

Girkhausen. Die sozial engagierte Bad Berleburgerin, die 33 Hilfstransporte nach Rumänien und Lettland organisiert hat, wurde 85 Jahre alt. Ein Nachruf.

Ingrid Dickel-Schmidt ist tot. Die Bad Berleburgerin, die in Aue aufgewachsen ist und in Berghausen und Girkhausen gelebt hat, ist vor allem durch ihr soziales Engagement in Wittgenstein bekannt geworden. Sie starb jetzt im Alter von 85 Jahren nach langer Krankheit.

Ingrid Dickel-Schmidt hatte gemeinsam mit ihrem Mann Hans Schmidt (†) Mitte der 1990er Jahre bei einem Kuraufenthalt im rumänischen Constanta über private Kontakte ein Kinderheim und eine TBC-Klinik besucht. Über die Zustände dort war sie so erschüttert, dass sie zurück in Bad Berleburg einen ersten Hilfstransport mit Möbeln und Kleidung über das Deutsche Rote Kreuz organisiert hatte. Ab 1994 wurden 33 Hilfstransporte mit gespendeten Hilfsgütern aus Wittgenstein zusammengestellt, die zunächst nach Rumänien und später nach Auce in Lettland gingen. Um die Hilfe zu organisieren und neben Sachspenden auch Geldspenden für die Transportkosten zu sammeln, gründete Ingrid Dickel-Schmidt den gemeinnützigen Verein „Helfen in Europa e.V.“. 2001 wurde Dickel-Schmidt von Bundespräsident Johannes Rau für ihr soziales Engagement mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.

Lesen Sie auch:

Die Bad Berleburgerin Ingrid Dickel-Schmidt ist im Alter von 85 Jahren gestorben. Das Foto zeigt die sozial engagierte Frau 2001 bei der Verleihung des Bundesverdienstkreuzes. Foto: Familienarchiv Dickel-Schmidt

Als rechtliche Bedingungen die Hilfstransporte zunehmend erschwerten, stellte der Verein nach 19 Jahren und 33 Transporten schweren Herzens seine Arbeit ein. 2016 wurde der gemeinnützige Verein dann endgültig aufgelöst. Anschließend unterstützte Ingrid Dickel-Schmidt unter anderem die Kleiderkammer der Flüchtlingsunterkunft am Spielacker. Die Gastronomin, die Pensionen und Gasthöfe in Berghausen und Girkhausen betrieb, war gelernte Damenschneiderin und Hauswirtschaftsmeisterin und im Prüfungsausschuss für Hauswirtschaft der Landwirtschaftskammer tätig.

Noch mehr Ehrenamt

Daneben war sie 65 Jahre lang im Ortsverein Bad Berleburg des Deutschen Roten Kreuzes aktiv – unter anderem als Bereitschaftsführerin – bis es ihr aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr möglich war. Darüber hinaus hat sie sich im Verkehrs- und Heimatverein Girkhausen und der SGV-Abteilung Girkhausen im Vorstand engagiert. Politisch war Dickel in der Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen Bad Berleburg und später als sachkundige Bürgerin für die SPD aktiv.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wittgenstein