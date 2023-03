Bad Berleburg: Jährlicher Indoor-Hüpftag findet wieder statt

Bad Berleburg. Im Rothaarbad wird nach vielen Jahren am 1. April wieder der Indoor-Hüpftag für Kinder angeboten– das müssen junge Familien unbedingt wissen.

Riesenrutschen, Hindernisparcours und Kletterwände – das alles und noch viel mehr können Kinder zum Start in die Osterferien beim Indoor-Hüpftag austesten. Der Jugendförderverein Bad Berleburg lädt gemeinsam mit der Stadtjugendpflege nach vier Jahren am 1. April zum Indoor-Hüpftag in der Stöppelhalle ein.

Bevor die Spielgeräte-Saison beginnt, nutzen die Vereine die Möglichkeit, den umfangreichen Materialpool aus dem Winterquartier zu holen, und intensiv im Kinderschwimmbereich des Rothaarbads zu testen. In der Schwimmhalle können dann die Kinder im Wasser hüpfen und planschen und die alten und neuen Spielmaterialien nach Lust und Laune testen. Mit am Start sind unter anderem eine Kletterwand, das Rodeo-Wisent, eine Riesenrutsche und natürlich auch der begehrte Wibit-Hindernisparcours, bei dem die Kinder einen Spiele-Parcours im Schwimmbecken absolvieren können.

Große Investitionen

„Wir werden unser gesamtes Spielzeug herausholen und den Kindern zur Verfügung stellen“, betont die DLRG-Ortsgruppe, die sich gemeinsam mit dem Jugendrotkreuz Bad Berleburg um das Wohl der Kinder kümmern wird. Auch das heimische Maskottchen „Nobby“ hat sich schon pünktlich zur Veranstaltung angekündigt. Neben den altbekannten Spielzeugen aus der Vor-Coronazeit hat der Jugendförderverein für die Kinder tief in die Tasche gegriffen und neue Spielmaterialien angeschafft. Dabei wurde vor allem auf die Nachhaltigkeit der Produkte geachtet – die neuen Eimer-Sets, Traktoren, Spielsteine und Wasserlaufmatten entsprechen allesamt Bio-Qualität und sind dementsprechend besonders lange nutzbar.

Die gute Qualität lässt sich der Jugendförderverein so einiges kosten – insgesamt 3000 Euro nehmen die Sanierungsarbeiten und Neuanschaffungen in Anspruch. „Wir sind wirklich froh, ein bezahlbares und attraktives Angebot machen zu können. Die Kinder liegen uns am Herzen und wir wollen gerade den Kindern, die nicht in den Urlaub fahren können, etwas bieten“, erklärt Holger Saßmannshausen vom Jugendförderverein Bad Berleburg die großen Investitionen im Familienschwimmbecken.

Vorfreude auf Veranstaltung

Nach der langen Corona-Zeit hofft das Rothaarbad-Team und der Jugendförderverein auf großen Familien–Andrang und eine Menge Abwechslung zum Schulalltag. „Für uns ist es ein großer Erfolg, wenn die Kinder kommen und Spaß haben“, betont Sandra Janson, Jugendförderverein Bad Berleburg.

Wer beim Indoor-Hüpftag mit dabei sein möchte, muss an der üblichen Materialschulung teilnehmen. Gerade dabei können die Kinder noch so einiges lernen und sich weiterbilden, betont Janson. In der Zeit von 9.30 und 12 Uhr findet die Materialschulung für alle statt, die Spielgeräte des Jugendfördervereins ausleihen möchten. Anmeldungen hierzu nimmt Sandra Janson unter 0170/3471190 oder sandradickel@web.de entgegen.

Kleiner Eintritt

Für Verpflegung ist gesorgt. Besucher erwartet ein Angebot aus süßen und herzhaften Snacks vom Team der Schulmensa auf dem Stöppel. Der Eintritt beträgt inklusive Rothaarbad-Nutzung für Kinder 2 Euro. Begleitpersonen ab 16 Jahren erhalten freien Eintritt und müssen lediglich im Rothaarbad den regulären Eintritt bezahlen.

