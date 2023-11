Bad Berleburg: Jahreskalender lässt Erinnerungen wach werden

Bad Berleburg Der Erlös soll den Kindern und Jugendlichen der DLRG Ortsgruppe Bad Berleburg zugutekommen. Alle Infos zum Kalender.

Gemeinsam im Schwimmbecken schöne Stunden verbringen - lachen, schwimmen, Spaß haben. Das zeigt unter anderem ein Foto aus dem Jahr 1998. Damals fand die Weihnachtsfeier der DLRG Ortsgruppe Bad Berleburg statt. Ein Tag, an den sich auch Martina Schmidt noch gut erinnert. Sie ist damals eine der jungen Schwimmer gewesen, die auf dem Bild gezeigt werden. Ein Bild, das neben vielen anderen Fotos nun im neuen Jahreskalender „Erinnerungen“ zu sehen ist. Bereits zum 23. Mal werden mit ihm Erinnerungen wach - und Geld für einen guten Zweck gesammelt.

Auch in diesem Jahr haben es wieder viele Fotos und alte Postkarten in den Jahreskalender geschafft. Sie zeigen unter anderem das Schloss Berleburg, die früheren Ansichten auf die Klinikgebäude der Stadt, ehemalige Firmen und alte Wohnhäuser, aber auch das Geschehen auf diversen Festen. Viele der Bilder stammen von Postkarten, die Ursula Buschmann übers Internet kaufte. Aber auch zahlreiche private Fotos, die sie selbst gesammelt hat oder von anderen bekam, haben es in den Kalender geschafft. „Die Menschen freuen sich immer, wenn sie ihre Bilder im Kalender wiederfinden“, so Buschmann. Bilder sammeln - das war schon immer ihre Leidenschaft.

Der Jahreskalender „Erinnerungen“ ist ab Mittwoch erhältlich. Foto: Ramona Richter / WP

Einen Erinnerungskalender kannte sie damals schon aus ihrer früheren Heimat. „Ich dachte mir, es wäre doch schade, wenn die Fotos nur in der Schublade liegen würden – und habe Karsten Wolter gefragt, ob er sich vorstellen könn­te, mit den Fotos einen Kalender zu machen.“ So ist die Idee des Kalenders vor mehr als 20 Jahren entstanden. Und Karsten Wolter war sofort von der Idee begeistert. „Das ist ein Gemeinschaftsprojekt“, sagt er. Heute wird der Kalender von der Kur-Apotheke, Möbel Hackenbracht, Raum-Ideen Althaus, dem Autohaus Kroh und Rothaar Immobilien gesponsert und präsentiert. Unterstützung bekam Ursula Buschmann aber auch von ihrer Freundin Doris Wiebelhaus. „Die weiß immer ganz genau, aus welchem Jahr die Fotos sind“, sagt Buschmann fasziniert. „Das beeindruckt mich jedes Mal aufs Neue.“

Beeindruckend sei aber auch die Arbeit derjenigen, die von dem Erlös der Kalender profitieren sollen: Die Jugendgruppen der Blaulichteinheiten. Der Erlös der Jahreskalender soll an die Kinder und Jugendlichen der DLRG Ortsgruppe Bad Berleburg gehen. Und die hat schon konkrete Ideen, was sie mit dem Geld vorhat. „Wir haben einiges an Übungsmaterial, das wir dringend austauschen müssen - zum Beispiel Flossen und Taucherbrillen“, sagt Carsten Mosch, Vorsitzender der DLRG Ortsgruppe Bad Berleburg.

Der Kalender Insgesamt 1400 Exemplare gibt es von dem neuen Jahreskalender für 2024. Der Kalender ist ab Mittwoch, 22. November, bei Möbel Hackenbracht, Raum-Ideen Althaus, Autohaus Kroh, Rothaar Immobilien und der Kur-Apotheke Karsten Wolter erhältlich. Er kostet 1 Euro. „Gern darf aber auch mehr gespendet werden“, so die Sponsoren. Immerhin geht es auch in diesem Jahr wieder um einen guten Zweck. Der Erlös soll den Kindern und Jugendlichen der DLRG Ortsgruppe Bad Berleburg zugutekommen.

Rund 350 Mitglieder hat die Ortsgruppe derzeit, davon 90 bis 100 aktive Kinder. Und die helfen schon früh in der Ortsgruppe mit. „Wir haben viele Helfer, die bereits ab 12 Jahren aktiv mithelfen“, freut sich Mosch. Und das sei wichtig, denn die Nachfrage an den Kursen ist enorm. „Aktuell haben wir zwei Jahre Wartezeit auf die Nichtschwimmer-Kurse“, so der Vorsitzende. „Unsere ehrenamtlichen Kapazitäten stoßen aufgrund der hohen Nachfrage an ihre Grenzen.“ Ein Grund für die langen Wartezeiten sei unter anderem aber auch die Corona-Pandemie. „Sobald wir wieder starten durften, haben wir alles gemacht, was möglich war“, so Mosch, der sich angesichts der vielen jungen Helfer optimistisch zeigt. „Ich bin sehr optimistisch, dass es weitergeht“, sagt er.

Weitergehen soll auch die Kalender-Aktion, so Ursula Buschmann. Denn: Es wird nicht der letzte sein, den die Fotosammlerin gemeinsam mit ihren Partnern herausbringen möchte. „Und vielleicht gibt es ja jemanden, der es in Zukunft weitermachen möchte. Das wäre doch schön“, so Buschmann. „Das passende Foto für in 25 Jahren hätten wir schon einmal“, sagt sie mit Blick auf die vielen Kinder der DLRG Ortsgruppe.

