Bad Berleburg: Jugend gestaltet Erntedankwagen zum Fest

Bad Berleburg. „S’kleene Erntedankfest“ auf dem Sengelsberg erlebt seine zweite Auflage und wird erneut zum Besuchermagnet. Das sind die Highlights.

„Mehr Wertschätzung und Dankbarkeit für unser täglich Brot!“ – Pfarrerin Christine Liedtke macht zum Erntedankfest deutlich, wie wertvoll jeder Laib ist, grade in diesen Zeiten. Passender und heimatverbundener könnte die Atmosphäre beim Gottesdienst kaum sein: Im Rahmen vom „kleenen Erntedankfest“ auf dem Bad Berleburger Sengelsberg haben sich unzählige Besucher eingefunden, die in gemütlicher Atmosphäre zwischen allerlei historischen Gerätschaften aus der Landwirtschaft Erntedank feiern und im Anschluss daran sich mit einem ofenfrischen Backhausbrot oder einer Bratwurst eindecken.

Die Veranstaltergemeinschaft aus Heimatverein „Landwirtschaft und Brauchtum“, dem Jugendförderverein Bad Berleburg sowie der Landjugend Wittgenstein hatten das im vergangenen Jahr erstmalig erfolgreich erprobte Konzept erneut aufleben lassen – die langwierige Markt-Planung im Voraus war durchaus aufgrund der unsicheren Situation mit Vorsicht gespickt.

Ein Gemeinschaftsgefühl

Dennoch konnte so das neue „Museum am Rothaarsteig“ vom Heimatverein „Landwirtschaft und Brauchtum“ seine ganze Vielfalt als Gemeinschaftszentrum und Veranstaltungsort unter Beweis stellen. „Ich finde, hier entsteht so ein Gemeinschaftsgefühl und eine Gemeinschaftsarbeit, wie wir es uns in unseren kühnsten Träumen nicht haben vorstellen können“, eröffnete Klaus Daum das traditionelle Erntedankfest, welches nur dank zahlreicher heimischer Vereine zu einem lebendigen und liebevoll gestalteten Spektakel wurde.

Wohl kaum kommt ein Wittgensteiner Erntedankfest ohne die Erntewagen der Land- und Dorfjugenden aus. Foto: Benedict Weinhold

Wohl kaum kommt ein Wittgensteiner Erntedankfest ohne die Erntewagen der Land- und Dorfjugenden aus. In wochenlanger Arbeit schmückten unzählige helfende Hände der Landjugend Wittgenstein, der Dorfjugend Schüllar-Wemlighausen sowie der Dorfjugend Berghausen die Erntewagen mit Getreide, Blumen und Gemüse und diese Mühe sollte nicht umsonst gewesen sein: Der schönste Erntewagen wurde von einer Jury mit einem Preis ausgezeichnet.

Rund 200 weitere Erntewagen in Papierform trafen in diesem Jahr dann doch noch beim „kleenen Erntedankfest“ ein. Foto: Benedict Weinhold / WP

Besondere Erntewagen in Papierform

Rund 200 weitere Erntewagen in Papierform trafen in diesem Jahr dann doch noch beim „kleenen Erntedankfest“ ein, was auf eine Idee der Landjugend Wittgenstein zurück geht: Bereits den heimischen Grundschulkindern soll die wertvolle Tradition der Landwirtschaft nahegebracht werden. Die liebevoll ausgemalten Ausmalbilder von Schülerinnen und Schülern der Klasse 3 wurden pünktlich zum Erntedankfest im „Museum am Rothaarsteig“ präsentiert.

Viele der Besucher haben sich mit frischgebackenen Brot eingedeckt. Foto: Benedict Weinhold

Ebenso traditionell haben die heimischen Backhausgemeinschaften ihren Öfen ordentlich eingeheizt – aus Berghausen sowie vom Verkehrs- und Heimatverein aus Bad Berleburg gingen unzählige Brotlaibe über die Theke – sehr zur Freude der Besucher noch ofenwarm. Mit dem Heimatverein Birkefehl, der Bulgarien-Initiative und der MD Früchtewelt wurde das kulinarische Angebot auf dem Sengelsberg abgerundet – neben Kaffee und frischen Waffeln. Neu in diesem Jahr war auf dem angrenzenden Kriegerplatz der Flohmarkt als weiteres Highlight. Vom regnerischen Wetter ließen sich die zahlreichen Besucher am Sonntag nicht abhalten – schließlich bot sich im „Museum am Rothaarsteig“ in urigem und warmem Ambiente direkt ein Ort zum Verweilen.

