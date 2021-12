Bad Berleburg: Jugendförderverein spendet 1000 Euro

Vorweihnachtliche Überraschung: Jugendförderverein übergibt eine Spende in Höhe von je 1000 Euro an die Schulfördervereine auf dem Stöppel.

Bad Berleburg. Als der langjährige Kantinenbetreiber BaS gGmbH (Betreuung an Schulen Bielefeld) aufgrund einer betrieblichen Neuausrichtung Ende des Jahres 2019 seine Kantinentätigkeit auf dem Stöppel kündigte, war guter Rat teuer. Sofort suchten die umsichtigen Schulleiter Christina Feige-Meyer und Manfred Müller nach Lösungen für dieses wichtige Angebot für alle Schülerinnen und Schüler auf dem Stöppel, die eben nicht mal kurz in der großen Pause zum Bäcker laufen können. Mit dem Jugendförderverein Bad Berleburg konnte schnell ein geeigneter Partner gefunden werden, dem das Wohl der heimischen Kinder und Jugendlichen ja bekanntermaßen ebenso am Herzen liegt.

Über die vereinseigene Veranstaltungs-Gmbh und unter dem bewährten Kantinenteam um Ute Neutzler nahm man also Anfang des Jahres 2020 die Geschäfte auf. Zunächst für eine Pilotphase bis Ende des Jahres, die allerdings überschattet war durch die Corona-Pandemie und Home-Schooling. Davon ließen sich die Verantwortlichen aber nicht aus der Bahn werfen und verfolgten weiterhin das ehrgeizige Ziel, den Kantinenbetrieb für alle Schülerinnen und Schüler aufrecht zu erhalten. Mittlerweile haben sich die Abläufe eingespielt und auch die Präsenzzeiten in den Schulen sind Gott sei dank wieder höher, so dass man gegen Ende des Jahres ein deutlich positives Fazit ziehen kann.

1000 Euro Spende an die Schulfördervereine

Sowohl Schülerinnen und Schüler als auch die Lehrkörper schätzen die tollen, abwechslungs- und ideenreichen Angebote in der Kantine. Als vorweihnachtliche Überraschung übergaben jetzt Sandra Janson und Holger Saßmannshausen sowie das engagierte Kantinenteam – bestehend aus Britta Bald-Watzek, Nicole Dörnbach und Gudrun Pickhan – eine Spende in Höhe von je 1000 Euro an die beiden Schulfördervereine. „Der Kantinenbetrieb soll sich tragen, was er momentan tut und dann geben wir gerne etwas zurück, um sinnvolle Anschaffungen in den beiden Schulen ermöglichen zu können“, so Sandra Janson und Holger Saßmannshausen im Rahmen der Spendenübergabe.

Natürlich sehr zur Freude der beiden Schulleiter, die das Engagement zu schätzen wissen. „Es ist toll, dass sich der Jugendförderverein in so vielfältiger Weise für das Wohl der Kinder und Jugendlichen einsetzt und dann jetzt auch noch Teile des Erlöses aus dem Betrieb der Kantine an unsere Fördervereine spendet. Das hätten wir nicht erwartet, freuen uns aber umso mehr darüber und können das Geld sicher gut und sinnvoll einsetzen.“

Ute Neutzler ist nicht mehr im Team

Im neuen Jahr soll die Erfolgsgeschichte natürlich weitergeschrieben werden und die Damen hinter der Verkaufstheke freuen sich schon jetzt über viele kleine und große Besucher, die sie ganz sicher wieder mit bewährten Köstlichkeiten und der ein oder anderen neuen Idee überraschen werden. Dann nicht mehr im Team sein wird mit Ute Neutzler eine Dame der ersten Stunde, die leider gesundheitsbedingt und aus eigenem Wunsch zum 30. November dieses Jahres ausgeschieden ist. Ihr danken nicht nur Kantinenteam, Jugendförderverein und Schulleitung sondern sicher vor allem auch unzählige Schülerinnen und Schüler, die sie über viele Jahre gewohnt professionell bewirtet hat.

