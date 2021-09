Bad Berleburg: Keine Weihnachtszeitreise in 2021

Ein Bild aus glücklicheren Tagen von der Weihnachtszeitreise in Bad Berleburg. Dieser Weihnachtsmarkt wird ebenso wie der in Arfeld und der in Diedenshausen in 2021 nicht stattfinden.

Bad Berleburg. Die drei Weihnachtsmärkte in Bad Berleburg, Arfeld und Diedenshausen fallen aus. Aber es wird eine Alternative geben, so die Veranstalter.

Die beliebte Bad Berleburger WeihnachtsZeitreise sowie die Weihnachtsmärkte in Arfeld und Diedenshausen werden in diesem Jahr nicht stattfinden. Auf diese gemeinschaftliche Absage der traditionellen Märkte haben sich der Jugendförderverein samt Veranstaltergemeinschaft und die dörflichen Institutionen verständigt. Das geht aus einer gemeinsamem Mitteilung hervor.

Weihnachtszeitreise Bad Berleburg Foto: Hans Peter Kehrle / Hans Peter Kehrle/www.fotogeist.de

„Weihnachtsmärkte, wie wir sie alle kennen, sind auch in diesem Jahr bei uns nicht realisierbar. Dafür hat uns die Corona-Pandemie nach wie vor zu fest in der Hand“, sagt Holger Saßmannshausen vom Jugendförderverein und ergänzt: „Die Sicherheit und die Gesundheit von Bürgern, Besuchern und Akteuren geht vor!“

Kein Romantischer Weihnachtsmarkt in Diedenshausen

„Der Romantische Weihnachtsmarkt Diedenshausen kann auch nicht in seiner gewohnten Form stattfinden, zu gerne würden wir unseren Markt veranstalten. Zur Adventszeit erstrahlt unser Dorf wieder im weihnachtlichem Lichterglanz um auf die besinnliche Zeit einzustimmen“, so Susanne Homrighausen als Mit-Organisatorin des Diedenshäuser Weihnachtsmarktes.

Beliebter Weihnachtsmarkt Arfeld fällt aus

Und auch Wilhelm Hüster, als Sprecher der Arfelder Veranstaltergemeinschaft erläutert die Absage des beliebten Arfelder Weihnachtsmarktes: „Auf Grund der beengten räumlichen Gegebenheiten in der Arfetalstraße, wird in diesem Jahr auf die Durchführung des Weihnachtsmarktes verzichtet. Wir hoffen aber auf eine Durchführung im Jahr 2022.“

Alternatives, corona-taugliches Konzept

Nikolaus verteilt Stutenmänner auf dem Arfelder Weihnachtsmarkt. Foto: Hans Peter Kehrle

Doch ähnlich wie beim bevorstehenden Erntedankfest und Brotmarkt im Oktober möchten die Veranstalter auch für die besinnliche Weihnachtszeit eine alternative Veranstaltung anbieten. Aktuell werden unterschiedliche Vorschläge geprüft und im Veranstalterkreis diskutiert. Dabei spielt selbstverständlich auch das Konzept der corona-tauglichen Formate und Veranstaltungsorte eine wichtige Rolle. Im Auftrag der Stadt Bad Berleburg arbeitet der Jugendförderverein kontinuierlich weiter an dem LEADER-geförderten Projekt, dass den Weg für neue Event-Ideen ebnen soll. „Ich bin froh, dass wir über dieses LEADER geförderte Projekt gemeinsam neue Wege gehen um alternative Veranstaltungskonzepte zu entwickeln, die einerseits unseren Bürgerinnen und Bürgern ein besinnliches Weihnachtsfest vermitteln und andererseits von unseren ehrenamtlich engagierten Vereinen leistbar sind,“ betont Bürgermeister Bernd Fuhrmann.

+++ Bereits 2020 waren Weihnachtszeitreise und Erntedankfest abgesagt worden.

Arbeit am Programm läuft

Holger Saßmannshausen: „Wir werden trotz der angespannten Corona-Situation in Zusammenarbeit mit den Partnern in den Dörfern eine weihnachtliche Markt-Variante entwickeln.“ Das neue Format lasse sich nicht mit der märchenhaften Zeitreise rund um Schloss Berleburg oder dem heimeligen Ambiente in den Dorfgassen vergleichen. „Aber wir werden alles möglich machen, damit ein weihnachtlicher Treffpunkt in gemütlicher Atmosphäre stattfinden kann“, so Saßmannshausen weiter.

Sobald ein Konzept erarbeitet ist, werden die möglichen Termine und detaillierte Informationen auch veröffentlicht.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wittgenstein