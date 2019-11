Der geplante Kinderspielplatz am Sengelsberg – er könnte im Frühjahr/Sommer 2020 realisiert werden. Im städtischen Haushalt 2020 möchte die Stadt dafür Investitionsmittel von 70.000 Euro bereitstellen. An dem Konzept für das neue Areal mitten im Baugebiet haben sich Anwohner und Eltern mit eigenen Ideen beteiligt, die nun in die konkreten Planungen einfließen sollen. Die Politiker im Ausschuss für Soziales, Bildung, Sport und Kultur votierten einstimmig für den Bau.

Das Anwohner-Treffen

36 interessierte Personen oder Familien waren nach Angaben aus dem Rathaus zum Anwohner-Treffen Ende September direkt am Gelände für den Spielplatz Ecke Am Sengelsberg/Lerchenweg gekommen. 28 von ihnen haben Fragebögen mit ihren Ideen und Wünschen ausgefüllt. In den meisten Rückmeldungen wurden zwei Kinder zum Haushalt gehörig genannt. 18 der 38 genannten Kinder waren zum Stichtag bis zu drei Jahre alt.

Die Wunschliste

Wittgenstein Beschluss am Montag Das letzte Wort in Sachen Kinderspielplatz Sengelsberg hat am kommenden Montag, 2. Dezember, die Stadtverordneten-Versammlung. Konkret gilt es, die weitere Vorgehensweise für den Neubau zu beschließen. Der öffentliche Teil der Sitzung im Bürgerhaus am Marktplatz, großer Saal, beginnt um 17 Uhr.

Ganz oben auf der Wunschliste beim Mobiliar: Schaukel, Rutsche und Sitzgelegenheiten. Das Klettergerüst kam auf Platz vier. Weitere Anregungen und Bewertungen:

Pflanzung von Obstbäumen als natürliche Beschattung

Bepflanzung insektenfreundlich, keine Ziersträucher

Heimische Unternehmen/

regionale Anbieter beauftragen

Verkehrsberuhigte Zone um den Spielplatz ist notwendig

Zaun um den Spielplatz

Bitte unbedingt auch ältere

Kinder berücksichtigen

Umsetzung je schneller,

desto besser

Vandalismus-sicher bauen

Größere Fläche für den Spielplatz gewünscht

Nicht zu sehr den Rotstift

ansetzen

Investition in die nächste

Generation

Das ehrenamtliche Engagement

Ehrenamtliches Engagement für den Spielplatz könnten sich 17 Familien oder Personen grundsätzlich vorstellen. „Es wurde in den Gesprächen sehr schnell deutlich, dass die Anwohner an einer schnellen, aber auch nachhaltigen Umsetzung des Spielplatzes am Sengelsberg interessiert sind“, so das Fazit im Bad Berleburger Rathaus. „Zudem wurde mehrheitlich Bereitschaft signalisiert, sich sowohl bei der Umsetzung, vor allem aber in die zukünftige Pflege des Platzes mit einzubringen.“

Die Nachhaltigkeit

Und: Durch den Neubau des Spielplatzes Sengelsberg „als soziale, integrale und bildende Infrastruktur“ werden zum einen „die Identifikation der dort neu angesiedelten Familien mit ihrem Quartier gestärkt“, zum anderen „die Ansiedlung von Familien im zweiten Abschnitt des Baugebietes [...] befruchtet“, argumentiert die Stadtverwaltung im Sinne der Nachhaltigkeit.

Die Baukosten

Ursprünglich waren für den Bau des Spielplatzes rund 50.000 Euro vorgesehen. Diese Summe hat die Verwaltung in ihrer aktuellen Darstellung des Projekts mittlerweile auf besagte 70.000 Euro angehoben. Entsprechende Investitionsmittel sind im städtischen Haushalt für 2020 eingeplant. Eine positive Beschlussfassung in der Stadtverordneten-Versammlung kommende Woche und die formelle Ausschreibung der Baumaßnahmen vorausgesetzt könnte bereits im nächsten Frühjahr 2020 Baubeginn sein.