Bad Berleburg: Kleiderkammer öffnet wieder

Bad Berleburg. Nach einem Wasserschaden musste der DRK Ortsverein Bad Berleburg die Kleiderkammer schließen. Nun ist sie in einem neuen Raum zu finden.

Pullis, Shirts, Hosen, Hemden und andere Kleidungsstücke haben die fleißigen Ehrenamtlichen des DRK Ortsvereins Bad Berleburg in den vergangenen Wochen sortiert, gefaltet und aufgehangen – in neu angebrachten Regalen und auf Kleiderständern im ehemaligen Raum der Jugendrotkreuzler. Die haben einen größeren Raum im zweiten Obergeschoss bezogen. In ihrem ehemaligen Raum im Erdgeschoss befindet sich nun die Kleiderkammer des DRK Ortsvereins.

Und der bietet neben viel Platz auch Tageslicht und ein Fenster zum lüften. Grund für den Umzug in den neuen Raum und die Schließung in den vergangenen Wochen war ein Wasserschaden. „Dadurch haben wir leider sehr viele Kleidungsstücke verloren“, sagt Stephanie Sonneborn vom DRK Ortsverein.

Die Zeit nach dem Wasserschaden und die damit verbundenen, notwendigen Arbeiten im Gebäude haben die Ehrenamtlichen für eine Neustrukturierung der Räume genutzt. „Vorher befand sich die Kleiderkammer im Raum gegenüber. Das aber war eher ein Lagerraum“, sagt der Vorsitzende des DRK Ortsvereins Bad Berleburg, Sven Sonneborn. So wurden die Kleidungsstücke vom Team separat immer aus dem Raum geholt. Das ist nun anders. Nun können die Menschen in der neuen Kleiderkammer wie in einem Laden „bummeln“ gehen. „Wir wollten, dass die Kleiderkammer eher wie ein Shop ist. Dass sich die Menschen hier wohl fühlen“, so Sonneborn.

Die Öffnungszeiten

Ab April wird die Kleiderkammer nun wieder jeden ersten Mittwoch im Monat von 17 bis 18 Uhr geöffnet sein. Start ist also am 5. April. Dann werden Silke Beier und Sabine Borchardt – das Team der Kleiderkammer – die Menschen wieder mit Kleidung, Schuhen oder anderen nützlichen Dingen wie Handtüchern oder Bettwäsche versorgen. „Kinderkleidung geben wir kostenlos in haushaltsüblichen Mengen heraus – Kleidung für Erwachsene gegen einen kleinen Obolus. Das ist dann Verhandlungssache. Geflüchtete Menschen bekommen aber auch die kostenlos.“

Dabei geht es den Ehrenamtlichen nicht darum, Geld zu machen, sondern den Kleidungsstücken auch nachhaltig einen Wert zu geben. „Das ist für viele Menschen wichtig.“ Übrigens: Wer Kleidung, Schuhe oder auch Handtücher und Bettwäsche abgeben möchte, kann dies auch während der Öffnungszeiten.

Alternative Termine können unter kleiderkammer@drk-berleburg.de vereinbart werden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wittgenstein