Bad Berleburg: Landstraße bei Meckhausen wird voll gesperrt

Bad Berleburg/Meckhausen. Die Straße von Bad Berleburg nach Dotzlar wird vom 17. bis 20. Mai unpassierbar sein. Hintergründe und Umleitungsempfehlungen gibt es hier.

In der kommenden Woche wird aufgrund von Forstarbeiten entlang der Landstraße 718, die Straße im Bereich Meckhausen in beide Richtungen gesperrt. Die Sperrung wird ab kommenden Dienstag, 17. Mai 8 Uhr, bis Freitag, 20. Mai um 18 Uhr vollzogen. Das meldet die Wittgenstein-Berlburg’sche Rentkammer am Freitag.

Es handelt sich um den direkten Fahrweg zwischen Dotzlar und Bad Berleburg. Die forstliche Baustelle kann über die Landstraße 553 (Raumland) und die Bundesstraße 480 umfahren werden.

Akuter Handlungsbedarf wegen Borkenkäfer

Aufgrund des abgestorbenen Fichtenbestandes besteht akuter Handlungsbedarf. Die Fichten sind im vergangenen Jahr dem Borkenkäfer zum Opfer gefallen. Es besteht die Gefahr, dass in Zukunft die Fichten auf die Straße brechen und es zu Personen- oder Sachschäden kommt, erklärt Revierförster Hendrik Engelhard (Wittgenstein-Berleburg’sche Rentkammer). Der Zeitpunkt hängt unter anderem mit der Verfügbarkeit von Forstmaschinen, aber vor allem mit der Trockenheit zusammen. Aufgrund der Trockenheit entstehen sehr geringe Schäden am Waldboden.

