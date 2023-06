Bad Berleburg: LANUV bestätigt Wolfssichtung durch Kamera

Bad Berleburg. Das Landesamt für Natur bestätigt jetzt die Wolfssichtung in Bad Berleburg und empfiehlt, wie man sich bei einer Begegnung verhalten sollte.

Das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW (LANUV) bestätigt am Freitag, 2. Juni, mehrere Wolfsnachweise in Nordrhein-Westfalen in den vergangenen Wochen, darunter auch eine in Bad Berleburg. Das geht aus einer aktuellen Mitteilung des LANUV auf seiner Homepage hervor.

„Dank einer Wildkamera konnte ein Wolf am 7. Mai in einem Wald bei Bad Berleburg nachgewiesen werden“, heißt es. Bereits am 9. Mai berichtete die Lokalredaktion über diese Sichtung. Der Redaktion lag ein Foto vor, dass eine Wolfssichtung zwischen Richstein und Beddelhausen am Sonntag, 7. Mai, um 9.20 Uhr zeigt. Aufgenommen wurde das Bild von einer Wildkamera. Die Identität und Herkunft der beobachteten Wölfe sind laut LANUV nicht bekannt. Doch: „Alle Beobachtungsorte wurden von den örtlichen Wolfsberatern bzw. Behörden verifiziert“, heißt es.

„Gemäß den bundeseinheitlichen Kriterien für das Monitoring von Wölfen in Deutschland werden Beobachtungen ohne Bildbeleg oder mit unvollständigen Angaben zu Ort und Zeitpunkt als unbestätigte Hinweise erfasst. Das zugrundeliegende Bildmaterial muss in der Qualität so gut sein (Schärfe, Beleuchtung, Auflösung, Perspektive usw.) sein, damit eine Unterscheidung zwischen Wölfen und wolfsähnlichen Hunden zuverlässig möglich ist“, heißt es weiter.

Das LANUV empfiehlt auf seiner Homepage bei Begegnungen mit einem Wolf folgendes:

- Auch in einem Gebiet, in dem Wölfe ihr Revier haben, ist es äußerst unwahrscheinlich, dass Sie einen Wolf zu Gesicht bekommen. Wölfe meiden die Nähe des Menschen. Vor allem bei jungen und unerfahrenen Wölfen kann es aber vorkommen, dass die Neugier stärker ist als die Furcht. Wenn Sie einem Wolf begegnen, sollten Sie sich wie folgt verhalten:

- Nicht versuchen, sich dem Wolf zu nähern, ihn anzufassen oder zu füttern.

- Nicht weglaufen, am besten stehen bleiben und abwarten, bis sich der Wolf zurückzieht.

- Wenn man selbst den Abstand vergrößern will, langsam zurückziehen.

Und: „Man kann den Wolf auch vertreiben, indem man auf sich aufmerksam macht (laut ansprechen, in die Hände klatschen, mit den Armen winken).“

Weitere Informationen zu Wolfsnachweisen in Nordrhein-Westfalen sind zu finden unter https://wolf.nrw/.

