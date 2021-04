Bad Berleburg: Letzte Arbeiten am Nordknoten

Der Kreisverkehr am Nordknoten in Bad Berleburg wird erneuert.

Der Landesbetrieb hat eine Ampelanlage an der vielbefahrenen Kreuzung installiert.

Straßen NRW will am Montag die Restarbeiten am Kreisverkehrsplatz „Nordknoten“ in Bad Berleburg aufnehmen.

Die Arbeiten waren im Dezember unterbrochen worden. Die Bauarbeiten sind auch weiterhin abhängig vom Wetter und erfolgen unter halbseitiger Verkehrsführung mit Ampel. Am morgigen Freitag sind Vermessungsarbeiten notwendig, die bereits unter halbseitiger Verkehrsführung erledigt werden.

An der Astenbergstraße geht es weiter

Im Mai wird in der Astenbergstraße und in der Bahnhofstraße jeweils für drei Tage eine Vollsperrung erforderlich, um die letzten Fräs- und Asphaltierungsarbeiten umzusetzen. Die genauen Termine werden rechtzeitig bekannt gegeben.