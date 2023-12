Bad Berleburg: Lichterfahrt begeistert die Menschen

Bad Berleburg Lediglich an der Startzeit von 19.30 Uhr gab es Kritik. Bei vielen überwiegt die Freude an der Aktion. Und es gibt schon weitere Ideen.

Sie zaubern ein gutes Gefühl in die Herzen der Menschen: Zahlreiche Fahrzeuge beteiligten sich am dritten Advent an der Bad Berleburger Lichterfahrt. Nachdem sich die bunten und vor allem mit vielen Lichterketten und Leuchteffekten geschmückten Traktoren und Zugmaschinen auf dem Busbahnhof der Städtischen Realschule Bad Berleburg versammelt hatten, ging es um 19.30 Uhr endlich los. In einem langen hupenden und blinkenden Korso fuhren die Landwirte und Lohnunternehmer durch die Stadt.

Am dritten Advent fahren viele bunt geschmückte Traktoren durch Bad Berleburg und Berghausen. Foto: Hans Peter Kehrle / Peter Kehrle

Es ist die dritte Auflage einer spontanen Idee: „Die kam mir durch Zufall auf dem Sofa“, berichtet Jonas Roth im Vorfeld dieser Redaktion. „Das Internet war damals voll mit solchen Fahrten. In vielen Großstädten fanden sie statt, da dachte ich mir: Das könnten wir doch auch in Bad Berleburg schaffen.“ Gedacht - getan. Roth schrieb einige Freunde und Bekannte an, von denen er wusste, dass sie einen Trecker haben. „Da kamen schnell einige zusammen“, erinnert er sich. In diesem Jahr hatte Jonas Roth jedoch nicht allzu lange Zeiet für die Planung. Erst wenige Tage vor der Lichterfahrt kam die Zusage vom Kreis. Umso glücklicher war er, als feststand, dass sie auch in diesem Jahr wieder stattfinden konnte.

Nachdem die Lichterfahrt bereits ihre ersten Erfolge feiern konnte, säumten auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Menschen die Straßen. Allerdings gab es auch Kritik, weil die Anfangszeit mit 19.30 Uhr an einem Sonntag für jüngere Kinder doch zu spät gewesen sei, hieß es im Netz. „So kommentierte Markus Hardt: Welcher Erwachsene ohne kleine Kinder schaut sich das am Sonntagabend denn an? Für unsere Kids war es leider zu spät.“ Hardt erntete aber auch Antworten von Manuela Sonneborn: „Ich bin erwachsen,habe keine kleinen Kinder und habe es mir angeschaut. Ich fand’s toll. Hier findet ja sonst in Bas Berleburg nichts statt.“ Und auch Rita Bald kommentierte: „Ich hab‘s mir, wie sehr viele andere Erwachsene ohne Kinder, auch angeschaut.“ Und für Susanne Weber und Monika Lauber war es „einfach nur schön“. Und Corinna Dickel drehte die Idee der Lichterfahrt ein Stück weiter: „Wir fanden es wunderschön. Das einzige Highlight in Bad Berleburg zur Weihnachtszeit. Es wäre auch eine Idee, Würstchen und Glühwein oder Kakao und Stutenkerle anzubieten. Bei den vielen Menschen würde es sich doch bestimmt lohnen“. Mann könne die Einnahmen vielleicht spenden. „Aber vielen Dank für die toll geschmückten Trecker.“ Glühwein gab es in diesem Jahr erstmalig beim Kreisel am Nordknoten - dank der Wittgensteiner Landjugend.

Für Initiator Jonas Roth überwiegt aber immer noch das Positive: „Es ist ein schönes Gefühl, wenn man die vielen glücklichen Menschen am Straßenrand sieht - das Strahlen der Kinder. Das ist schon ein besonderer Moment“, sagt Jonas Roth.

