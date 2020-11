Bad Berleburg: Linkspartei legt Georg Sunke Austritt nahe

Wittgenstein. Georg Sunkes politischer Weg in der Linkspartei ist zu ende. Wenn er nicht bis Dezember austritt drohen Konsequenzen.

Der Schritt hat sich im Vorfeld der Kommunalwahl 2020 abgezeichnet. Das Zerwürfnis zwischen der Partei Die Linke und ihrem ehemaligen Bad Berleburger Stadtverordneten Georg Sunke ist unüberbrückbar.

Schwere Vorwürfe

Es gipfelte in Vorwürfen Sunkes im Wahlausschuss, der die Wahlvorschläge prüfen sollte, dass die Partei ihm einen sicheren Listenplatz zugesichert habe, ihn aber später in einer Sitzung ohne sein Beisein nicht aufgestellt habe. Weiterhin hatte Sunke schwere Vorwurfe gegen den Vorstand des Ortsvereins Wittgenstein erhoben, dem er selbst lange als 2. Vorsitzender angehört hatte. Konkret bezichtigte er den Ortsverbandsvorsitzenden Thorsten Fischer der „Wählertäuschung“. Seinem Amtsnachfolger als 2. Vorsitzenden, Frank Korthals, hatte Sunke im Wahlausschuss öffentlich unterstellt, Stasi-Mitarbeiter gewesen zu sein, was dieser und auch der gesamte Vorstand des Ortsvereins zurückwies. Korthals erstatte kurzerhand Strafanzeige gegen Sunke.

Partei hat Schaden genommen

„Sunke hat unserer Partei erheblichen Schaden zugefügt“, erläuterte der Ortsverbandsvorsitzende Thorsten Fischer im Gespräch mit der Redaktion und erläuterte, dass der Ortsverband Sunke nach einem Mitgliederbeschluss vom 9. November auffordert, die Partei freiwillig zu verlassen.

Parteiinterne Schiedskommission einschalten

In einer Pressemitteilung heißt es außerdem, dass „die am 9. November anwesenden Mitglieder (ebenfalls durch Beschluss) Thorsten Fischer (1. Vorsitzender) und Frank Korthals (2. stellvertretender Vorsitzender) für den Fall, dass Georg Sunke nicht bis zum 1. Dezember seinen freiwilligen Austritt aus der Partei erklärt, ein Verfahren zu seinem Ausschluss aus der Partei über die Schiedskommission des Landesverbandes NRW einzuleiten“ haben.

Georg Sunke war am Donnerstag telefonisch nicht zu erreichen.