Bad Berleburg: Löschzug „Elsofftal“ wächst

Janek Bätzel, Philipp Riedesel, Fritz Benfer und Nick Benfer wurden zu Feuerwehrmännern ernannt. Axel Benfer und Jan Womelsdorf heißen die neuen Oberfeuerwehrmänner und zu Hauptfeuerwehrfrauen wurden Verena Treude und Dorothee Müller befördert.

Die Ernennungen gab es aus den Händen des Zugführers Mariusz Jesionek im Rahmen der Jahresdienstversammlung des Löschzuges im Elsofftal im Dorfgemeinschaftshaus in Alertshausen. Insgesamt zählt der Löschzug III der Freiwilligen Feuerwehr Bad Berleburg 79 aktive Männer und Frauen, einige mehr als als noch ein Jahr zuvor. Das ist gut für die Zukunft des Löschzuges, denn Nachwuchs kann man immer brauchen.

Lob für Jugendfeuerwehr

Auch wenn der Löschzug derzeit gut aufgestellt ist, gibt es keine Garantie, dass das auch so bleibt. Deshalb lobte Stadtbrandinspektor Matthias Limper auch die Arbeit der Jugendfeuerwehr. Ende 2019 taten 38 Mädchen und Jungen Dienst in der Jugendfeuerwehr des Löschzuges III. Der teilt sich auf die Standorte Alertshausen, Diedenshausen, Elsoff und Wunderthausen auf. An allen Standorten arbeitet die Jugendfeuerwehr in eigenen Gruppen und bereitet so den Nachwuchs auf den aktiven Dienst vor. Zum Beispiel mit einem Wissenstest. Die erfolgreichen Teilnehmer des Jugendfeuerwehr der Löschgruppe Alertshausen wurden am Freitagabend ausgezeichnet.

Gute Verbindung nach Hessen

Um auf die Einsätze vorbereitet zu sein, werden regelmäßig Übungen abgehalten und Lehrgänge besucht. Fünf Kameraden absolvierten die Grundausbildung, je zwei TH-Wald, Atemschutz, Maschinist und Sprechfunk. Drei Führerscheine wurden abgelegt und der LZ III stelle je einen Teilnehmer in den Lehrgängen ABC1, Erste Hilfe und FB V 1. Damit haben sich die Löschgruppen weiter verstärkt und können sich den ihnen gestellten Aufgaben stellen. Gemeinsame Übungen, auch über die Grenzen Wittgensteins hinaus tragen ebenso dazu bei. Auch in diesem Jahr wird man mit den Kameradinnen und Kameraden in Bromskirchen zusammen üben. Dietmar Knorra von der befreundeten Wehr lud zur Jahresdienstversammlung ins Hessen ein. Die Kameraden aus dem Elsofftal sagten zu, mit mindestens einem MTF zu kommen. Vielleicht schaffe man es auch mit zwei, scherzten die Kameraden in Altershausen. Die Verbundenheit zwischen den Einheiten diesseits und jenseits der Landesgrenze ist groß. Wichtig ist die Zusammenarbeit außerdem, in großen Einsätzen muss man im Zweifel nicht nur technisch, sondern auch menschlich harmonieren.

Stadt arbeitet an Lösung für Alertshausen

Matthias Limper bedankte sich bei Rat und Verwaltung der Stadt Bad Berleburg für die Zusammenarbeit mit der Freiwilligen Feuerwehr. „Wir haben es geschafft endlich vor der Lage zu sein und Lücken zu schließen“, sagte Limper. Eine Lücke ist allerdings immer noch nicht geschlossen, in Alertshausen wartet man weiterhin auf eine bauliche Lösung für das Gerätehaus. Aber auch hier gibt es Bewegung, die Stadt arbeitet an einer Lösung und ist am Ball, heißt es dazu aus der Wehrführung.

Der Löschzug III hat seine Ausrüstung aufstocken und verbessern können, zum Beispiel eine Wärmebildkamera, persönliche Ausstattung Technik auf den Fahrzeugen.