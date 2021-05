Bad Berleburg: Mach mit, fairer Handel hat viele Facetten

Bad Berleburg. Auch die Bad Berleburg arbeitet intensiv an einer fairen Beschaffung. Dies funktioniert schrittweise, damit der Prozess auch nachhaltig ist.

Die Stadt Bad Berleburg startet den Mach-mit-Mittwoch. Immer mittwochs stellt die Stadt der Dörfer ein spezielles Thema ganz ins Zeichen ihrer Nachhaltigkeitsstrategie. Das Ziel: die Welt gemeinsam ein Stück weit fairer, zukunftssicherer und nachhaltiger gestalten. Deshalb gibt es ab sofort an jedem Mittwoch neue Anregungen, um die Welt und das Leben auf diesem Planeten ein bisschen besser zu machen. Im dritten Teil geht es um faire Beschaffung!

Mehr als Lebensmittel

Fairer Handel hat viele Facetten – und die gehen weit über Lebensmittel hinaus: Von Baumaterialien und Reinigungsmitteln, über IT, Kleidung und Dienstkleidung, Lebensmittel und Getränke, Büroeinrichtung und Papier sind einige Beispiele für Produkte, die mit entsprechenden Siegeln gehandelt werden. Im Internet unter https://bit.ly/3ylnGo2 gibt es Faktenpapiere, die über die einzelnen Bereiche und Siegel informieren. Sie helfen, den Durchblick im „Siegeldschungel“ zu behalten, die Vorteile des fairen Handels zu verstehen und zeigen Kauf- und Recherchemöglichkeiten für faire und nachhaltige Produkte auf. Einen Beitrag für faire und nachhaltige Umstände in der Produktion kann jeder leisten – schon beim nächsten Einkauf. Es lohnt sich, auf die entsprechenden Siegel bei der Beschaffung zu achten.

Nachhaltigkeit

Auch die Stadt Bad Berleburg arbeitet intensiv an einer fairen Beschaffung. Dies funktioniert schrittweise, damit der Prozess auch tatsächlich nachhaltig ist. So ist die Stadt beispielsweise bereits auf fair gehandelten Kaffee in den Besprechungsräumen und fair gehandeltes Papier umgestiegen. Außerdem wurden den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Faktenpapiere zu den einzelnen Produktgruppen zur Verfügung gestellt.





