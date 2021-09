Bad Berleburg: Mach-Mit-Mittwoch dreht sich um faires Kochen

Faires Essen auf den Tisch: Solche Produkte lassen sich während des gesamten Tages in den Speiseplan integrieren.

Bad Berleburg. Die nächste Runde des Mit.Mach-Mittwochs in Bad Berleburg dreht sich ganz um faire Ernährung und faires Kochen.

Der Mach-mit-Mittwoch geht in die nächste Runde. Jeweils mittwochs stellt die Stadt der Dörfer im Zeichen ihrer Nachhaltigkeitsstrategie ein Thema in den Blickpunkt. Das Ziel: die Welt gemeinsam ein Stück weit fairer, zukunftssicherer und nachhaltiger gestalten.

Im 17. Teil geht es um faires Kochen. Fairtrade-Produkte, also gerecht gehandelte Produkte, streben eine Gerechtigkeit im internationalen Handel an und sind insbesondere Erzeugnisse aus dem globalen Süden. Bei ihrer Erzeugung werden soziale, ökologische und ökonomische Kriterien berücksichtigt.

Viele Lebensmitteln können aufgrund der klimatischen Bedingungen nicht vor Ort produziert werden – etwa Bananen, Kaffee und Zitrusfrüchte. Sie stehen nicht in Konkurrenz zu unseren heimischen Produkten. Faire Produkte lassen sich in den gesamten Tagesablauf einbinden. So geht werden zum Beispiel beim Frühstück Südfrüchte gerne ins Müsli geschnitten. Generell ist es natürlich sinnvoll, regionales und saisonales Obst zu kaufen. Wer aber nicht auf eine Banane oder Orange verzichten möchte, der sollte beim Kauf auf fair gehandelte Früchte zurückgreifen.

Kaffee und Co.

Zudem können mittlerweile viele beliebte Frühstückgetränke fair erworben werden. Allen voran der beliebteste Wachmacher: Kaffee. Mittlerweile bieten fast alle gängigen Marken faire Optionen, die auch geschmacklich überzeugen können – auch in Kombination mit regional produzierter Milch. So entstehen Synergieeffekte zwischen „fair produziert“ und „regional produziert“.

Ähnlich sieht es beim Kakao aus. Und auch beim Tee, vor allem Grün- oder Schwarztee, bieten sich fair gehandelte Varianten an. Nicht zuletzt lässt sich mittlerweile auch Orangensaft mit dem Fairtrade-Logo erwerben. Natürlich gibt es auch noch viele weitere Frühstücksprodukte, die mittlerweile in jedem Supermarkt fair erhältlich sind.

Faires Mittag- und Abendessen

Beim Mittag- und Abendessen bieten sich beispielsweise Gerichte mit fair gehandeltem Reis oder Quinoa an. Einige Rezeptideen und auch weitere Informationen zum fairen Handel, gibt es im Internet unter https://bit.ly/3sMR83X.

Als Snack zwischendurch eignen sich Bananen, ein Schokoriegel mit fairer Schokolade oder aber fair gehandelte Nüsse. Es lohnt sich in jedem Fall, einen genaueren Blick auf einzelne Produkte zu werfen und sich vorab zu informieren.

Lieblingsrezepte einreichen

Lieblingsrezepte zu fair gehandelten Produkten können – gerne mit Bild – per Facebook-Messenger (www.facebook.com/stadtbadberleburg), Instagram Direct (www.instagram.com/stadtbadberleburg) oder per E-Mail unter r.dienst@bad-berleburg.de eingereicht werden.

Im Rahmen der fairen und nachhaltigen Wochen, die ab Freitag, 10. September, starten, veröffentlicht die Stadt Bad Berleburg die leckersten Ideen in ihren Storys auf Instagram und Facebook.

Zudem können Nutzer der sozialen Medien ihre Rezepte im Aktionszeitraum unter den Hashtags #fairhandeln, #tatenfuermorgen und #mehrFAIRantwortung präsentieren.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wittgenstein