Wie schon in den Jahren zuvor hält die "Seebrücke" Bad Berleburg auch 2021 an allen Adventssonntagen eine Mahnwache im Rathauspark ab.

Soziales Bad Berleburg: Mahnwache erinnert an Osteuropa-Flüchtlinge

Bad Berleburg. Konkret geht es um all jene „Menschen, die im einbrechenden Winter in Osteuropa in dem Grenzgebiet zwischen Belarus und Polen festsitzen“.

Die „Seebrücke“ Bad Berleburg hält wie schon seit einigen Jahren auch 2021 wieder eine nachmittägliche Mahnwache an allen Adventssonntagen ab. Sie findet wie immer im Rathauspark statt.

Lesen Sie auch: Bad Berleburg: Aus Solidarität 650 Schiffchen gefaltet

„In diesem Jahr erinnern wir im Rahmen der Aktion ,Grünes Licht für Aufnahme’ an die Menschen, die im einbrechenden Winter in Osteuropa in dem Grenzgebiet zwischen Belarus und Polen festsitzen“, sagt Susanne Bald für die „Seebrücke“.

„Etwa 2000 Menschen, völlig schutzlos und unversorgt“

Nach ihren Worten dürften es noch „etwa 2000 Menschen sein, die völlig schutzlos und unversorgt in den Wäldern versuchen zu überleben, von mindestens 14 Toten unter ihnen wissen wir bislang.“ Und „in einer von Polen errichteten Sperrzone wird den Notleidenden jede humanitäre Hilfe verwehrt“, so Bald weiter. Aber: „In dieser Zone ansässige Menschen stellen nachts grüne Lampen in ihren Häusern auf, um zu signalisieren, dass es dort trotz aller staatlichen Repression Nothilfe gibt: Essen, heiße Getränke, warme Kleidung und voll geladene Powerbanks.“

Lesen Sie auch: Berleburger Initiative: Grauenvolle Zustände sofort beenden

Eine dringend nötige Evakuierung und Aufnahme dieser Menschen werde bislang von allen Seiten blockiert, bedauert Susanne Bald. Deshalb fordere die „Seebrücke“, „endlich menschlich zu handeln und die akut vom Erfrierungstod Bedrohten zu retten“.

Engagement für sichere Fluchtwege

Die „Seebrücke“ ist eine internationale Bewegung, die sich für sichere Fluchtwege, für ungehinderte Seenotrettung und für ein Ende des Sterbens an den europäischen Grenzen engagiert.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wittgenstein