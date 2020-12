Bad Berleburg: Marina Marchel macht Menschen weiter Mut

Frisörmeisterin Marina Marchel (39) in ihrem Salon "Frisier Zone" in Bad Berleburg. Hier gibt die in Kasachstan geborene Bad Laaspherin auch Menschen mit Migrationshintergrund eine Chance auf Ausbildung - und wurde dafür von der Handwerkskammer ausgezeichnet.

Bad Berleburg Wir haben die Frisörmeisterin in der preisgekrönten Serie "Mutmacher" vorgestellt. Und ihr Mut als Unternehmerin zahlt sich aus.

Mitmenschen Mut machen – das möchte nach wie vor auch Marina Marchel, Frisörmeisterin in Bad Berleburg. Kurz vor Heiligabend überreichte sie ihren neun Kolleginnen und Kollegin im Salon an der Poststraße ihre Weihnachtsgeschenke. Gemeinsames Ziel: Der Betrieb soll im nächsten Jahr auf jeden Fall weitergehen.

Ausgezeichnete Serie: „Mutmacher. Menschen, die niemals aufgeben“

Marina Marchel ist einer der Menschen, den die Westfalenpost im vergangenen Jahr im Rahmen der Serie „Mutmacher. Menschen, die niemals aufgeben“ vorgestellt hat. Damit gewann unsere Zeitung beim „European Newspaper Award“, der als größter Zeitungswettbewerb in Europa gilt, den „Award of excellence“ in der Kategorie „Innovation Print“ und „New Concepts“. Insgesamt bewarben sich 164 Zeitungen aus 25 Ländern mit 4000 Einreichungen in den unterschiedlichen Kategorien. Unsere Serie bestand aus 55 außergewöhnlichen Porträts über Vorbilder aus der gesamten Region – mit Menschen, die ein besonderer Mut auszeichnet und deren Kraft bisweilen atemberaubend ist. Unsere Redaktion hat nun bei den Menschen aus Wittgenstein nachgefragt, ob sich ihr Mut ausgezahlt hat.

Marchel: "Es gab schwierige, aber auch schöne Zeiten"

„Ich hänge an meinem Laden“, sagt Marchel im Gespräch mit unserer Redaktion. Sie habe sich in sieben Jahren alles aufgebaut, das Team mit „Superkollegen“ inklusive. „Es gab schwierige, aber auch schöne Zeiten – da kann man nicht so einfach aufgeben.“

Und: Sie würde Migranten immer wieder eine Chance in ihrem Team geben, betont die 39-Jährige – „weil ich das für ganz wichtig halte. Ich stehe einfach dazu“. Marina Marchel selbst kam mit 15 aus Kasachstan nach Deutschland – und erlebte selbst, wie schwierig Integration sein kann.

Vorbildlich gelebte Integration: Frisörmeisterin gewinnt Sonderpreis

Für die vorbildlich gelebte Integration von Flüchtlingen oder auch Spätaussiedlern in ihrem Salon wurde Marina Marchel 2019 von der Handwerkskammer Arnsberg als „Ausbildungsbetrieb des Jahres“ mit dem Sonderpreis der Kategorie „Soziale Verantwortung Gesellschaftliches Engagement“ ausgezeichnet. Und erst im November würdigte der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) den Salon in Bad Berleburg als Top-Adresse für die Ausbildung im Frisör-Handwerk.

Team selbst in der Corona-Krise mächtig im Einsatz

Derzeit sorgt ein erneuter Lockdown in der Corona-Krise dafür, dass Marchels Laden eben nicht läuft. Und Finanzhilfen von Bund und Land für sie als Unternehmerin fließen nur sehr dürftig, hat Marina Marchel festgestellt. Noch in den letzten beiden Tagen vor dem Lockdown seit Mitte Dezember „sind bei uns die Leute reingestürmt“, berichtet die Frisörmeisterin, die sich gelegentlich auch als Gärtnerin vor der eigenen Ladentür betätigt. „Wir haben mit dem gesamten Team von 8 bis 22 Uhr gearbeitet“ – um einen Großteil der Kunden doch noch pünktlich zum Fest schick zu machen. Die Nachfrage ist also da.