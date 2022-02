Bad Berleburg: Minderjährige randalieren in alter Klinik

Die Klinik am Spielacker wurde im Jahr 1975 eröffnet, um die nach Bad Berleburg kommenden Kurgäste in malerischer Umgebung unterzubringen.

Bad Berleburg. Sechs Minderjährige haben einen großen Schaden in der ehemaligen Rehaklinik angerichtet. Die Polizei hat sie erwischt. Mit Foto.

Insbesondere in den letzten Tagen ist es laut einer Mitteilung der Polizei offenbar zu massiven Sachbeschädigungen in der ehemaligen Reha-Einrichtung am Spielacker, die später als Zentrale Unterbringungseinrichtung für Flüchtlinge fungierte, gekommen. Ein Verwalter, der sich derzeit um das Gebäudekomplex kümmert, stellte am Donnerstag (24. Februar) fest, dass Unbekannte u.a. über die Wasseranschlüsse im Gebäude, die die Personen öffneten, große Teile des Innenbereichs fluteten.

Darüber hinaus wurde noch vorhandenes Mobiliar zerschlagen sowie weitere Einrichtungsgegenstände beschädigt. Im Verlauf des Donnerstagnachmittags erhielt die Polizei in Bad Berleburg Kenntnis, dass sich abermals mehrere Personen im Gebäudekomplex aufhalten sollten.

Minderjährige konnten im Gebäude angetroffen werden

Im Rahmen eines kurzfristig initiierten Einsatzes mit Kräften der Polizeiwache Bad Berleburg, der

Die Jugendlichen verwüsteten das Innere. Foto: Polizei Siegen-Wittgenstein / WP

Polizeiwache Bad Laasphe und des Kriminalkommissariats Bad Berleburg konnten dann sechs Minderjährige zwischen 14 und 17 Jahren im Gebäude angetroffen werden. Die Personen wurden anschließend alle zur Polizeiwache nach Bad Berleburg gebracht und die Erziehungsberechtigten in Kenntnis gesetzt.

Die ersten Ermittlungen führten zu dem Ergebnis, dass diese Personen sowie ein weiterer 21- jähriger Tatverdächtiger in den vergangenen Wochen in wechselnder Beteiligung maßgeblich für die Beschädigungen verantwortlich sind. Bei einer ersten Sichtung der Schäden geht die Kriminalpolizei von einem Mindestschaden im hohen fünfstelligen, wenn nicht sogar sechsstelligen Bereich aus. Die Ermittlungen werden fortgesetzt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

