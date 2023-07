Bad Berleburg: Mit dieser großen Party enden Sommerferien

Bad Berleburg. Zum Abschluss der Sommerferien finden im Bad Berleburger Rathausgarten das Knax-Spielfest und die Sommernachtsparty statt. Und nicht nur das.

Wenn’s im Bad Berleburger Rathausgarten wieder nach Popcorn und Zuckerwatte riecht und die Livemusik aus den Boxen ertönt, ist es wieder soweit: Das Knax-Spielfest und die Sommernachtsparty versprechen auch in diesem Jahr wieder viele Programmpunkte – und zwar am Samstag, 5. August. Dann laden der Jugendförderverein Bad Berleburg und Stadtjugendpflege sowie die beteiligten Vereine, Sponsoren und Hilfsdienste zum großen Abschluss des Sommerprogramms ein.

Den Start macht wie gewohnt das Knax-Spielfest ab 14 Uhr. Im Anschluss daran wird ab 18.30 Uhr die Sommernachtsparty gefeiert. Offizielles Ende der Veranstaltung ist um Mitternacht. Bis dahin gibt es für die Besucher einiges zu entdecken und erleben. Es gibt Kinderschminken, Glitzer-Tattoos und ein Bastelangebot für die Kinder – und auch der Jugendbus ist an diesem Tag vor Ort. Ebenfalls vor Ort ist auch der Digitalum-Bus, der nicht nur für Kinder und Jugendliche Spannendes zu bieten hat. Zudem gibt es Großspielgeräte und vieles mehr.

Neue Flatterhelden ausgezeichnet

Auf der Bühne ist dann unter anderem Bernd Klüser mit seiner Show und dem Mitmachprogramm „Funny Fux – Musik für Kinder und Familien“ an der Reihe. Zudem wird auch in diesem Jahr wieder im Rahmen des Knax-Spielfestes ein neuer Flatterheld/eine neue Flatterheldin gekürt. Dies ist ein ganz besonderer Preis für Mut, Courage und Engagement – initiiert von Melanie Thiel-Rieger, Erzieherin im Arfelder AWO-Kindergarten – und unterstützt von der Stadtjugendpflege und dem Jugendförderverein. Sophie Löwen, die erste Flatterheldin, wurde im vergangenen Jahr gekürt.

Es bleibt spannend, wer nun ihr Nachfolger sein wird. „Die Bewerbungen sind da, aber man merkt schon noch, dass viele Kinder oder auch Eltern sich schwer tun, sich dabei angesprochen zu fühlen“, so Katharina Benner-Lückel von der Stadtjugendpflege. Was einen Flatterhelden ausmacht? „Sie haben keinen Umhang oder sind besonders stark, sondern handeln mit sozialem Engagement, beweisen Zivilcourage und versetzen sich in andere Menschen hinein“, erklärte Melanie Thiel-Rieger bereits im vergangenen Jahr. Aber auch das Gewinnspiel der Sparkasse Wittgenstein sowie die Verleihung des Prädikats „Fair Trade Town“ an Bad Berleburg finden an diesem Tag statt.

Am Donnerstag rockten die Musiker von Grandmama’s Backside im Rahmen von BLB live die Bühne im Rathausgarten. Foto: Ramona Richter / WP

Top Act werden am Samstag aber unter anderem die Takanaka Club Band sein – eine international besetzte Soul und Dance Coverband aus Frankfurt, die als Preisträger der Kategorie „Beste Cover/Revivalband 2021” im Rahmen des Bundeskulturwettbewerbs für Rock- und Popmusikgruppen ernannt wurde. ​„Die sechs Bandmitglieder sind Profi-Musiker mit weltweiter Tour Erfahrung u.a. mit Ricky Martin, SAGA oder der Blue Man Group“, wird die Band beschrieben. Gesponsert wird sie von dem CDU-Stadtverband Bad Berleburg. „Die SPD macht den Auftakt und die CDU den Abschluss – das hat mittlerweile Tradition“, freut sich Benner-Lückel. Die Organisatoren sind froh und dankbar für jeden Sponsor und Helfer. Und als Helfer sind auch am Samstag wieder viele Vereine mit an Board.

Aber nicht nur da – auch am Donnerstag, 27. Juli, waren wieder einige Helfer und Sponsoren im Rathausgarten. Denn: Zum ersten Mal in diesem Jahr fand dort das Konzert im Rahmen von BLB live statt – dieses Mal mit den Erndtebrücker Musikern von Grandmama’s Backside. „Biergartenstimmung, wenn auch leider mit Regen“, so Sandra Janson, Geschäftsführerin des Jugendfördervereins. Doch auch der Regen tat der Stimmung an diesem Abend keinen Abbruch.

Ferienspiele sehr beliebt

Generell sei man mit den bisherigen Abenden der Veranstaltungsreihe sehr zufrieden – so auch mit den Ferienspielen. Ca. 70 Veranstaltungen wurden während der Ferien angeboten. „Bereits nach der ersten Stunde hatten wir 800 Buchungen“, freut sich auch Julia Bade von der Stadtjugendpflege. Besonders beliebt war unter anderem der Bau von Insektenhotels im Hagebau. Eine erfolgreiche Saison – sowohl bei den Ferienspielen als auch beim Sommerprogramm – für die Organisatoren. „Das Knax-Spielfest und die Sommernachtsparty sind das große Abschlussfest der Bad Berleburger Ferienspiele und ebenso als Dankeschön für all ehrenamtlichen Helfer gedacht“, heißt es in der Ankündigung. Und das wollen die Organisatoren mit vielen Besuchern feiern. Der Eintritt ist frei.

