Bad Berleburg: Mit Glasfaser in die digitale Zukunft

24 Abende in 23 Bad Berleburger Ortschaften – die Glasfaser-Tour von Greenfiber ist vorbei. Die Vermarktung läuft noch weiter.

Bad Berleburg. Glasfaser in jeden Winkel der Stadt der Dörfer – Das ist das erklärte Ziel der gemeinsamen Unternehmung „Unser BLB-Netz“ von den Stadtwerken Bad Berleburg und dem Infrastrukturunternehmen Greenfiber. Damit möglichst viele Haushalte für das ehrgeizige Gemeinschaftsprojekt gewonnen werden, starteten die Partner vor gut einem Monat die „Dörfertour der Zukunft“.

An insgesamt 24 Abenden informierten Bürgermeister Bernd Fuhrmann, Stadtwerke Geschäftsführer Achim Vorbau und Philipp Korinth (Greenfiber) über die Vorteile und die Konditionen des kommunalen Netzes. Jedes der 23 Bad Berleburger Orte wurde angesteuert. Den Auftakt und Abschluss dieser sehr lokalen Tournee bildete jeweils ein Informationsabend in der Kernstadt. Sämtliche Info-Abende wurde sehr gut angenommen. Das Interesse vor Ort war riesig.

Besucherrekord in Wingeshausen

Am vorletzten Abend konnte in der Schützenhalle Wingeshausen ein Besucherrekord aufgestellt werden. Mehr als 120 Anwohnerinnen und Anwohner wollten sich aus erster Hand über das schnellste Netz Europas in Bad Berleburg informieren. Rein prozentual kann kein Ort mit Christianseck mithalten. Dreiviertel aller Bewohnerinnen und Bewohner lockte die Dörfertour an. Selbstverständlich wurden alle Abende unter Einhaltung der Hygieneregeln abgehalten.

Vor jeder Infoveranstaltung fand ein Dorfrundgang mit Bürgermeister Fuhrmann und den jeweiligen Ortsvorsteher und Ortsvorsteherinnen statt. Nicht nur für Ortsfremde eine große Bereicherung. Auch die regelmäßigen Facebook-Live-Übertragungen erfreuten sich hoher Zugriffszahlen. Philipp Korinth, der für Greenfiber durch alle 24 Abende führte, zeigte sich zum Ende der Tour dankbar: „Wir sind überall herzlich empfangen worden. Und die zahlreichen Fragen haben gezeigt, dass wir mit unserem Projekt auf großes Interesse stoßen.“

Vermarktung läuft noch bis zum 4. April

Einen ganz besonderen Dank sprach Korinth Bürgermeister Bernd Fuhrmann und dem Team der Stadtwerke aus. „Ohne die großartige Organisation und das einzigartige Engagement wäre diese Veranstaltungsreihe so nicht möglich gewesen.“ Zu Abschluss gab es -wie bei jeder Tournee - das passende Tour-Shirt. „Von hier, für hier –Europas schnelles Internet für ganz Bad Berleburg“Die Vermarktung des Glasfaserprojektes läuft noch bis zum 2. April.

Bis dahin müssen sich 30 Prozent aller Haushalte für einen Glasfaseranschluss entschieden haben, damit das glasfaserschnelle Netz gebaut werden kann. Das Beratungsbüro im Sparkassengebäude in der Kernstadt bleibt weiterhin geöffnet. Die Beratungen finden auch ohne vorherige Terminabsprache statt. Greenfiber ist zudem auch unter 02751/8299746 erreichbar. Weitere Informationen im Internet unter www.greenfiber.de/badberleburg oder per Mail unter info@greenfiber.de

