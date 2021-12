Bad Berleburg muss Wanderwege und Radwege sperren

Bad Berleburg. „Unser dringender Appell ist es einmal mehr, die Hinweise und Sperrschilder ernst zu nehmen“, betonte Andreas Bernshausen von BLB-Tourismus.

Die Forstarbeiten in den Wäldern rund um Bad Berleburg dauern nach wie vor an und werden noch eine längere Zeit in Anspruch nehmen. Von kurzfristigen Sperrungen und Hindernissen sind immer wieder auch die beliebten Wander- und Radwege betroffen. Aktuell wird insbesondere in einem großflächigen Bereich rund um Arfeld und Dotzlar gearbeitet.

Die Stadt Bad Berleburg und die BLB-Tourismus GmbH sind bemüht, die Wanderwege qualitativ, ansprechend und vor allem sicher auszuweisen. In der derzeitigen Situation müssen allerdings diverse Umleitungen an den Premiumwegen eingerichtet werden.

„Unser dringender Appell ist es einmal mehr, die Hinweise und Sperrschilder ernst zu nehmen“, betonte Andreas Bernshausen, Geschäftsführer der BLB-Tourismus GmbH und ergänzte: „Die notwendigen Baumfäll- und Rückearbeiten in Kombination mit den winterlichen Wetterverhältnissen stellen oftmals große Gefahren auf den Wegen dar.“

Vor jeder Wanderung solle man sich ausführlich über die Strecke informieren. Aktuell sind die Wege folgendermaßen begehbar:

Der Wittgensteiner Schieferpfad ist teilweise gesperrt; eine Umleitung ist bereits ausgeschildert. Der Weg ist mit dem Fledermaus-Zeichen markiert.

Für die Via Adrina wird in diesen Tagen eine Umleitung fertiggestellt. Die neue Strecke wird ab der Kirche in Arfeld umgeleitet. Von dort sollten Wanderer der Arfetalstraße bis zur Arfelder Hauptstraße folgen. Dann geht die Tour weiter links in Richtung Volksbank und anschließend rechts in die Stedenhofstraße. Dort erreichen Interessierte das Zentrum „Via Adrina“. Anschließend dem Weg über den Spielplatz und dann einem kurzen Aufstieg in die Wildnisschlucht folgen. Danach geht es nach rechts auf der Straße „Zum Köppel“ bis zur Arfelder Haupstraße weiter, dann links über den Bürgersteig bis zum Wanderparkplatz (Ausgangspunkt der Via Adrina). Das Wegezeichen der Via Adrina ist schwarz und zeigt stilisierte, weiße Wellen.

Die Via Celtica ist wieder frei gegeben; im Bereich Honert ist eine Umleitung eingerichtet. Das Markierungszeichen der Via Celtica ist ein schwarzes Sechseck auf weißem Hintergrund.

Der Weg „Bei de Hullerkeppe“ (Wegezeichen: Wacholderzweig auf weißem Hintergrund) sowie der Eder-Radweg sind frei.

Nicht nur im betreffenden Bereich zwischen Arfeld und Dotzlar, sondern auch auf allen anderen Wegen im Naturparadies ist derzeit Vorsicht geboten. Gute Trittsicherheit und festes Schuhwerk sind auf allen Touren ratsam.

