Bad Berleburg: Neue Sitzgruppe für die „Holzmacherin“

Ein neue Schutzhütte wurde in der Nähe der Weggabelung der Straßen „Berlebach“ und „Am Sengelsberg“ unweit des Rothaarparkplatzes in Bad Berleburg aufgestellt.

Bad Berleburg. Die Schutzhütte am Rothaarparkplatz ist schon lange abgebaut. Jetzt aber gibt aus gutem Grund am Sengelsberg eine neue überdachte Sitzgelegenheit.

Eine neue Sitzmöglichkeit finden Wanderer und Spaziergänger seit wenigen Tagen in Bad Berleburg oben am Sengelsberg in der Nähe des beliebten Rothaarparkplatzes, der Ausgangspunkt für viele Freizeitaktivitäten in der Natur ist.

„Die Sitzgruppe ist ein weiterer Beitrag zur Verbesserung der verschiedenen Wander- und Fahrradrouten im Premiumwanderort Bad Berleburg. Die BLB-Tourismus GmbH hat die Sitzgruppe im Auftrag der Stadt Bad Berleburg fertigen und errichten lassen. Geplant ist nach jetzigem Stand, dass die Sitzgelegenheit Teil des noch nicht fertig gezeichneten Radwegs „Die Holzmacherin“ wird“, erläutern Stadtverwaltung und Touristiker auf Nachfrage der Redaktion.

Ein neue Schutzhütte wurde an der Weggabelung der Straßen "Im Berlebach" und "Sengelsberg" unweit des Rothaarparkplatzes in Bad Berleburg aufgestellt. Foto: Lars-Peter Dickel / WP

