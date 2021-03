Bad Berleburg: Neuer Chef der Gastroenterologie bei Vamed

Bad Berleburg. Damit ist das Leitungsteam der Klinik wieder komplett. Nach zehn Monaten Vakanz hat die Gastroenterologie einen neuen Chef.

Die Vamed-Klinik Bad Berleburg stellt ihren neuen Chefarzt für Gastroenterologie vor: Mohammed Shahin leitet diesen Schwerpunktbereich seit Februar und führt die Klinik für Innere Medizin gemeinsam mit dem kardiologischen Chefarzt, Dr. Karim Bou-Nassif. Mohammed Shahin unterstützt das Team der Gastroenterologie in der Vamed-Klinik bereits seit November 2020.

„Da Herr Shahin sich beruflich entwickeln möchte und uns seine fachlichen Qualifikationen sowie sein Umgang mit unseren Mitarbeitern und Patienten überzeugen, haben wir ihm die Chefarztstelle im Bereich der Gastroenterologie angeboten, die er gerne angenommen hat“ erklärt Elmar Knoche, Klinikgeschäftsführer der Vamed-Klinik Bad Berleburg.

Werdegang

Mohammed Shahin war in den letzten Jahren als Oberarzt für Gastroenterologie und als Vertretungsarzt tätig. Seine Facharztausbildung in der Inneren Medizin mit dem Schwerpunkt Gastroenterologie schloss der 35-Jährige im Jahr 2018 erfolgreich ab. Bereits zuvor arbeitete der Paderborner über sieben Jahre in verschiedenen Kliniken in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. Medizin studierte er in Ägypten. „Ich freue mich sehr auf die verantwortungsvolle Aufgabe in Bad Berleburg – die Gastroenterologie war immer ein Aushängeschild der Klinik. Daran möchte ich mit meiner Arbeit anknüpfen,“ erklärt Mohammed Shahin. Er wird zukünftig Patienten versorgen, die Beschwerden mit Verdauungsorganen wie zum Beispiel Magen, Darm oder Leber haben.

Behandlungsspektrum

„Von konservativen Therapieansätzen über die konventionelle Diagnostik sowie Magen- und Darmspiegelungen bis hin zu ERCPs – also endoskopischen Untersuchungen der Gallenblase oder des Bauchspeicheldrüsengangs – bieten wir unseren Patientinnen und Patienten damit auch zukünftig das Leistungsspektrum an, das sie von unserer Klinik gewohnt sind“, versichert Shahin. Dazu zählen unter anderem auch die Behandlung von Patienten mit Lebensmittelunverträglichkeiten oder chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen.

Personalwechsel

Die Leitung der Gastroenterologie war seit April vergangenen Jahres vakant. Damals trennte sich die Vamed-Akutklinik von einem Mediziner. Gleichzeitig gab es auch einen Wechsel auf dem Posten des ärztlichen Direktors und in der Verwaltungsleitung. Für den damals ausgeschiedenen ärztlichen Direktor Dr. Frank Melz rückten der Facharzt für Anästhesiologie und leitende Notarzt, Lars Pietschmann, nach. Die Position des Chefs der Kardiologen übernahm Dr. Karim Bou-Nassif. Für Verwaltungsleiterin Sabine Raimund kehrte mit Elmar Knoche ein Bad Berleburger auf die Position des Verwaltungsleiters zurück. Die Position des Chefs der Gastroenterologie aber blieb bis jetzt offen.