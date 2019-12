Die Physiotherapie-Praxis Markus Mews verlässt zum Jahreswechsel 2019/20 den Berleburger Bahn­hof – und zieht in leerstehende Räume am Hinterstöppel in Raumland.

Raumland. Auf 450 Quadratmetern Gesamtfläche in Raumland können die Physiotherapeuten Markus Mews und Daniela Marburger ihr Angebot ab Januar erweitern.

Bad Berleburg: Physiotherapeutisches Angebot wird erweitert

„Der Umzug in die neuen Räumlichkeiten bietet uns die Eröffnung eines neuen Spektrums in der Physiotherapie.“ So formuliert der bisherige Inhaber des Zentrums für Physiotherapie, „Physioaktiv“, Markus Mews, den Umzug seiner Praxisräume von der Bad Berleburger Bahnhofstraße in das ehemalige Bekleidungshaus Breidenstein am Hinterstöppel 4 in Bad Berleburg-Raumland. „Unser Angebot kann ab Januar 2020 deutlich erweitert werden“, so Mews.

Auf über 450 Quadratmetern barrierefreier Gesamtfläche stehen dann insgesamt acht Einzelbehandlungsräume, ein Gruppenraum von 100 Quadratmetern sowie ein Raum für gerätegestützte Krankengymnastik mit etwa 80 Quadratmetern zur Verfügung.

Auch fachliche Neuerungen

„Selbstverständlich werden wir auch weiterhin in gewohnter Weise Hausbesuche in Bad Berleburg und Umgebung anbieten“, schildert der 48-jährige Physiotherapeut. Aber nicht nur räumlich, sondern auch fachlich wird es Neuerungen geben.

Die bisher in der Praxis von Markus Mews angestellte Sportwissenschaftlerin und Physiotherapeutin Daniela Marburger wird mit ihm zusammen ab 1. Januar 2020 eine Praxisgemeinschaft bilden.

So wird die neue Einrichtung ab dem neuen Jahr unter dem Namen „PunctuM Mobile-Zentrum für Physiotherapie Mews & Marburger GbR“ in Raumland mit einem insgesamt zehn Angestellten umfassenden Team an den Start gehen.

Im Jahr 1995 gegründet

Zur Geschichte: Die Praxis „Physioaktiv“ wurde bereits im Jahr 1995 von den Vorgängerinnen von Markus Mews in der Poststraße 63 in Bad Berleburg gegründet.

Im Jahr 2006 erfolgte die Übernahme der Praxis durch Mews und im Spätsommer 2009 dann der Umzug in die Räume im Berleburger Bahnhofsgebäude. Nach erfolgreichen Verhandlungen mit dem Besitzer der Räumlichkeiten am Hinterstöppel 4 fiel dann im Frühjahr 2019 die Entscheidung für den Umzug.

Seit 25 Jahren in Bad Berleburg

Somit kann die Praxis im Jahr 2020 auf insgesamt 25 Jahre erfolgreiche und kompetente Physiotherapie in Bad Berleburg und Umgebung zurück blicken.

„Der Name ,PunctuM Mobile’, der sich dem Betrachter vielleicht nicht auf den ersten Blick erklärt“, so Daniela Marburger, „spiegelt unseren Grundgedanken bei der Erweiterung unserer Räumlichkeiten und Leistungen wider. Jeder Physiotherapeut lernt in seiner Ausbildung, dass ein Gelenk stets einen feststehenden (Punctum fixum) und einen sich bewegenden Teil (Punctum mobile) besitzt.“

Da Sport und Bewegung in der Behandlung vieler Erkrankungen wichtig sind, möchten wir dem „bewegten Punkt“ eine besondere Bedeutung geben“, erklärt Daniela Marburger. Und da die Nachnamen der beiden mit dem Buchstaben „M“ beginnen, erschließt sich auch der scheinbare Rechtschreibfehler.

Studium der Sportwissenschaften

Die 29-Jährige arbeitet seit 2017 in der Praxis für Physiotherapie von Mews. Nachdem sie an der Deutschen Sporthochschule Köln ihr Studium im Bereich Sportwissenschaften mit Schwerpunkt Prävention und Therapie abgeschlossen hatte, kam sie 2016 in ihre Heimat zurück und begann eine Ausbildung zur Physiotherapeutin.

„Im Studium merkte ich, dass mich der medizinische Aspekt von Bewegung und Sport interessiert“, sagt Daniela Marburger. „Ich habe dann entschieden, die Ausbildung noch ergänzend zu absolvieren, um mehr über die Krankheitslehre zu erfahren.“

In den neuen Räumlichkeiten in Raumland haben Markus Mews und Marburger nun die Möglichkeit, der aktiven Bewegungs- und Trainingstherapie einen höheren Stellenwert einzuräumen. „Ein breites Angebot an physiotherapeutischen Leistungen unter einem Dach mit einem breitgefächerten Kursangebot im Gesundheitssport ist unser langfristiges Ziel, um den Patienten eine gute Versorgung zu ermöglichen“, das betonen Markus Mews und Daniela Marburger.