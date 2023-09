Bad Berleburg: Probleme bei der Leerung der Gelben Tonnen

In einigen Berleburger Ortsteilen wurde die Gelbe Tonne zuletzt nicht geleert.

In einigen Ortsteilen von Bad Berleburg ist die Gelbe Tonne zuletzt nicht geleert worden. Grund dafür sind Krankheitsfälle beim zuständigen Abfuhrunternehmen, wie dieses kürzlich mitteilte. Das Unternehmen hat angekündigt, die Leerung nachzuholen. Betroffene Haushalte werden gebeten, die Gelben Tonnen bis dahin am Straßenrand stehen zu lassen. Ausnahmsweise können auch zusätzliche Säcke mit Verpackungsmüll an der Straße bereitgestellt werden, die einmalig mit entsorgt werden.

Die Stadt Bad Berleburg bittet um Verständnis für die Situation und steht weiterhin im Austausch mit dem zuständigen Abfuhrunternehmen, weist aber noch einmal darauf hin, dass sie keinen direkten Einfluss auf die Abfuhr hat, da kein Vertragsverhältnis zwischen dem Abfuhrunternehmen und der Stadt besteht. Der Grund: In der Bundesrepublik Deutschland beauftragen per Gesetz nicht die Kommunen die Abfuhrunternehmen für Leichtverpackung und Glas, sondern das sogenannte Duale System. Aufgrund dessen fallen bei der Stadt auch keine Abfuhrgebühren für die Gelbe Tonne an.

