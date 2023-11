Bad Berleburg: Protestmarsch für Kitas und Familien

Bad Berleburg „Kitas und Familien am Limit“ - so warnen die Organisatoren des Protestmarsches gegen den Landeshaushalt 2024, der in Bad Berleburg geplant ist.

„Sozialer Abgrund - Kitas und Familien am Limit!“ So ist der Aufruf zu einem stillen Protestmarsch am 7. Dezember von den Organisatoren „Das Kita Netzwerk- Auskömmlichkeit“ sowie Birte Freudenberg und Diana Wegner- Winnebald (Einrichtungsleiterinnen in Bad Berleburg) überschrieben.

„Die derzeitige Bundesregierung hat durch ihre aktuellen Entscheidungen eine finanzielle Problemlage geschaffen, die mit Sparmaßnahmen einhergehen. Der Landeshaushaltsentwurf 2024 plant, das schwächste Glied der Kette zu beschränken, indem sie die Auskömmlichkeit der sozialen Bereiche nicht sichert. Das schwächste Glied sind unsere Kinder, deren Familien und alle Menschen, die in irgendeiner Form Hilfe bedürfen. Sollte der Landeshaushaltsentwurf 2024 zum Tragen kommen, drohen Reduzierung von Öffnungszeiten, Schließung von Angeboten und Insolvenzen. Der mühsam aufgebaute Sozialstaat und einst gute Ruf der sozialen Arbeit in NRW gerät in Schieflage“, schreiben die Organisatoren. Der Protestmarsch soll am 7. Dezember um 15.30 Uhr in Bad Berleburg (Treffpunkt Rathausgarten) starten. „Eingeladen sind alle Erziehungsberechtigte, Kinder, Angehörige, Freunde und Kollegen und Kolleginnen der Kitas, sich zu beteiligen. Wir möchten auf uns aufmerksam machen und zeigen.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wittgenstein