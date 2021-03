Bad Berleburg reduziert Plenarwoche auf zwei Ausschüsse

Die Politik in Bad Berleburg wird durch die Corona-Pandemie bestimmt. In der Plenarwoche im März finden nur zwei Gremiensitzung statt.

Bad Berleburg. Dieser Schritt erfolgt zum Schutze der Teilnehmer aufgrund der aktuellen Gesetzeslagen, teilt die Stadtverwaltung mit.

Ursprünglich sollte die nächste Stadtverordnetenversammlung in Bad Berleburg am Montag, 22. März, stattfinden. Aufgrund der Corona-Pandemie fällt diese nun aber aus. Auch der Betriebsausschuss, der Ausschuss für Soziales, Bildung, Sport und Kultur, der Ausschuss für Gesundheit und Tourismus sowie der Rechnungsprüfungsausschuss wurden im Einvernehmen mit den Ausschussvorsitzenden abgesagt. Dieser Schritt erfolgt zum Schutze der Teilnehmer aufgrund der aktuellen Gesetzeslagen. Unter dem Strich finden in der anstehenden Plenarwoche zwei Sitzungen statt – in Präsenz, da Sitzungen der Gremien als Videokonferenz aus rechtlichen Gründen nicht möglich sind.

Der Ausschuss für Planen, Bauen, Wohnen und Umwelt berät am Dienstag, 16. März, um 18 Uhr im großen Saal des Bürgerhauses am Markt in Bad Berleburg.

Der Haupt- und Finanzausschuss tagt am Donnerstag, 18. März, im großen Saal des Bürgerhauses am Markt in Bad Berleburg, Beginn ist ebenfalls um 18 Uhr.

Alle Angelegenheiten, die eigentlich in der Zuständigkeit der Stadtverordnetenversammlung liegen, sind im Wege der Delegierung auf den Haupt- und Finanzausschuss übertragen. Es gab dazu die Zustimmung der Stadtverordneten mit der erforderlichen Zwei-Drittel-Mehrheit vor dem Hintergrund der aktuell vom Land festgestellten epidemischen Lage.

Besucher der beiden Ausschusssitzungen werden gebeten, sich bis Montag, 15. März, bei der Verwaltung anzumelden – entweder per E-Mail unter e.brandt@bad-berleburg.de oder unter 02751/923-247.