Bad Berleburg: Reservisten und Politiker sammeln Geld

Bad Berleburg. Die Reservistenkameradschaft Wittgenstein sammelt für die Erinnerungskultur und den Erhalt von Kriegsgräbern. Aber sie tut noch mehr.

Der Volkstrauertag steht vor der Tür, jährlich der Anlass auf die Arbeit des Volksbundes Kriegsgräberfürsorge aufmerksam zu machen. Der Volksbund kümmert sich um die Pflege und Erhaltung deutscher Soldatengräber rund um den Globus. Gleichzeitig bemüht sich der Verband um eine vertiefte Völkerverständigung.

Eng verbunden ist die Arbeit mit der Bundeswehr. Die Truppe stellt oft Soldaten frei, um an Arbeitseinsätzen auf Soldatenfriedhof teilzunehmen. Viele Sammlungen für den Volksbund werden von Soldatinnen und Soldaten übernommen. Häufig sind es auch die Mitglieder der Reservistenkameradschaften, die sich für Sammlungen zur Verfügung stellen. Am vergangenen Samstag hatte sich die Reservistenkameradschaft Wittgenstein vor dem HIT-Markt in Bad Berleburg aufgebaut und sammelte für die Kriegsgräberfürsorge.

Mit breiter Brust für Spenden werben

Am Samstag hat sich die Reservistenkameradschaft Wittgenstein vor dem HIT-Markt in Bad Berleburg aufgebaut und sammelte für die Kriegsgräberfürsorge. Hier sammeln der Vorsitzende Stabshauptmann d.R. Richard Rottenfußer und Bad Berleburgs stellvertretender Bürgermeister Bernd Weide (Mitte) Spenden ein. Foto: Guido Schneider / WP

„Wenn der Bürgermeister mit dem Kommandeur auf dem Wochenmarkt steht, dann kommt da nicht viel zusammen. Wir haben da andere Möglichkeiten“, sagte Richard Rottenfußer selbstbewusst. Der Chef der Reservistenkameradschaft und Berufssoldat im Ruhestand tritt mit breiter Brust auf. Die Reservistenkameradschaft ist auf einen Mitgliederstand von 130 gestiegen. Viel aktive Werbung und Aktionen haben neue Mitglieder angelockt. Dazu gehören Fahrten zur Internationalen Luftfahrtausstellung (ILA) oder zu Musikfesten genauso wie die Teilnahme an sozialen Aktionen, wie die am Samstag.

Das sind die Reservisten

Die Reservisten sind fest in die Strukturen der Bundeswehr eingebunden, werde von der Bundeswehr eingekleidet und können auch regelmäßig Lehrgänge besuchen. „Wir sind Teil der militärischen Strukturen Deutschlands“, macht Rottenfußer deutlich. Daneben gibt es auch einen Förderverein der Reservistenkameradschaft Wittgenstein, aus en dort generierten Mitteln werden die Werkstätten der AWO in Schameder und das Kinderhospiz Balthasar in Olpe unterstützt. „Soziales Engagement ist uns wichtig und gehört zu unserer Arbeit“, macht Richard Rottenfußer deutlich.

Unterstützung aus der Bad Berleburger Politik

Da ist es für die Reservisten selbstverständlich, sich in den Dienst der guten Sache guten Sache zu stellen und für die Kriegsgräberfürsorge zu sammeln. Das ist auch politische Aufgabe und so gab es Unterstützung aus dem Bad Berleburger Rathaus. Bernd Weide, stellvertretender Bürgermeister der Odebornstadt, gesellte sich mit Spendendose zu den Reservisten. „Ich bin ja auch die Reserve, das passt doch sehr gut“, scherzte Weide, der aber auch einen sehr ernsten Blick auf die Sache hat. Jeder habe sicher schon im Ausland die Erinnerungsstätten gesehen. Auch viele Wittgensteiner hätten Verwandte, die fern der Heimat bestattet seien, macht Weide deutlich. „Da ist doch die Erkenntnis, Frieden ist nicht selbstverständlich, sollte er aber sein“, sagt Weide. Nicht immer ganz einfach war die Entgegennahme der Spenden. „Die Spendendosen sind ganz neu, da haben sich die Zähne noch nicht richtig eingeschliffen“, lacht Rottenfußer.

Nächste Aktion in Bad Laasphe

Die nächsten Spendenaktionen der Reservistenkameradschaft finden mit Unterstützung der Bürgermeister der beiden anderen Wittgensteiner Kommunen Am kommenden Samstag wird ab 9 Uhr vor dem Rewe-Markt in Erndtebrück gesammelt, gegen 12 Uhr wird Bürgermeister Henning Gronau dazu stoßen. Eine Woche später ist sein Bad Laaspher Kollege Dirk Terlingen gleich von 9 Uhr an mit von der Partie.

