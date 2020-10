Bad Berleburg: Rettungshubschrauber landet auf dem Schulhof

Bad Berleburg. Anlass für die Aktion: Beim Notfall in einer Arztpraxis an der Bad Berleburger Poststraße kommt kurzfristig der Notarzt aus Siegen zum Einsatz.

Auf dem Schulhof des Johannes-Althusius-Gymnasiums ist am Dienstagvormittag der ADAC-Rettungshubschrauber „Christoph 25“ gelandet. Er brachte innerhalb weniger Minuten einen Notarzt des Siegener Jung-Stilling-Krankenhauses in die Bad Berleburger Kernstadt.

Landung auf dem Marktplatz schlägt fehl

Grund: In einer Arztpraxis an der Poststraße hatte es einen Notfall mit einem Patienten gegeben. Weil der Bad Berleburger Notarzt parallel noch einen anderen Einsatz hatte, kam der Kollege aus Siegen zum Zuge. Zuvor hatte Hubschrauber-Pilot Jan Weber noch versucht, auf dem Markt am Bürgerhaus zu landen – doch dort drohte der Heli-Rotor neben Blättern auch Tische einer Au­ßen-Gastronomie aufzuwirbeln.