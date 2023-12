Bad Berleburg: Rund 50 Trecker bei Lichterfahrt erwartet

Am Sonntag findet erneut die Lichterfahrt in Bad Berleburg statt.

Jonas Roth ist überglücklich. Lange musste der Organisator der Wittgensteiner Lichterfahrt auf die Genehmigung warten. Jetzt ist sie da und die Planungen sind fast abgeschlossen. „Es werden wieder um die 50 bunt geschmückte Trecker mitfahren“, sagt er auf Nachfrage der Redaktion. Start der Lichterfahrt ist am kommenden Sonntag, 17. Dezember, um 19.30 Uhr am Stöppel in Bad Berleburg.

Von dort aus wird sich der strahlende Konvoi durch die Bad Berleburger Innenstadt bewegen - von der Poststraße zum Mühlenweg und über die Poststraße wieder zurück nach Berghausen. Enden wird die Lichterfahrt dort, wo sie begonnen hat - am Stöppel. „Ich bin froh, dass wir die Lichterfahrt wieder durchführen können“, so Roth, der bereits vor einigen Wochen betonte, wie viel Spaß ihm die Lichterfahrt macht. „Es ist einfach ein schönes Gefühl, wenn man sieht, wie sehr sich die Menschen am Straßenrand über die bunten Trecker freuen“, sagte er damals.

Noch gilt es einige Arbeiten zu erledigen, bevor die Trecker für die Fahrt vorbereitet sind. Einen großen Anteil hat in diesem Jahr auch der Hagebaumarkt, wie Roth berichtet. „Der hat uns zahlreiche Lichterketten gespendet. Dafür sind wir ihm sehr dankbar.“ Wer sich am Sonntagabend während des Zuschauens mit einem warmen Getränk aufwärmen möchte: Am Kreisel am Nordknoten wird die Wittgensteiner Landjugend mit einem Glühweinstand vertreten sein.

