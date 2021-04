Bad Berleburg: Schadstoffmobil ist wieder unterwegs

Am 23. und 24. April ist in den Bad Berleburger Ortschaften das Schadstoffmobil unterwegs.

Das „Schadstoffmobil“ der Stadt Bad Berleburg ist in der kommenden Woche unterwegs. Am Freitag und Samstag, 23. Und 24. April, werden schadstoffhaltige Abfälle in den Ortschaften entgegengenommen. Abgegeben werden Altbatterien inklusive Altakkus und Knopfzellen, Quecksilberabfälle (z.B. Thermometerbruch), Lösemittel (z.B. Verdünnung, Kaltreiniger), Säuren und Laugen, Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmittel, Holzschutzmittel, Heimwerkerchemikalien (z.B. Abbeizer, Pinselreiniger, Kleber), Fotochemikalien, PCB-haltige Kondensatoren (z.B. aus Haushaltsgeräten wie Waschmaschinen), lösungsmittelhaltige Altfarben und Lacke (nicht ausgehärtet), Spraydosen (FCKW-haltig oder unvollständig entleert), Haushaltsreiniger (z.B. Fleckenentferner, Sanitärreiniger) und ölhaltige Abfälle (z.B. Putzlappen, Ölfilter), Leuchtstoffröhren.

Starterbatterien (Autobatterien) sind von der Annahme ausgeschlossen. Es wird darum gebeten, schadstoffhaltige Abfälle nicht unbeaufsichtigt an den Haltepunkten abzustellen.

Das Schadstoffmobil macht an zu folgenden Zeiten an folgenden Stellen Station:

Freitag, 23. April 2021

Raumland I (8.15 bis 8.35 Uhr): Parkplatz Bäuerliche Bezugs- und Absatzgenossenschaft, Industriestraße;

Raumland II (8.50 bis 9.10 Uhr): Parkplatz vor dem Brunnen bei der Kirche, Im Edertal;

Bad Berleburg I (9.25 bis 9.45 Uhr): Kläranlage, Limburgstraße;

Bad Berleburg II (9.55 bis 10.15 Uhr): Ecke Bernauer Straße/Brandenburger Straße;

Bad Berleburg III (10.30 bis 10.50 Uhr): Parkplatz Bauhof, Sählingstraße 28b;

Bad Berleburg IV (11.05 bis 11.25 Uhr): Parkplatz (Buswende) Burgfeldschule, Eichenweg;

Girkhausen (12.30 bis 12.50 Uhr): Parkplatz Ortsmitte, Berleburger Straße/In der Odeborn;

Schüllar-Wemlighausen (13.05 bis 13.25 Uhr): Feuerwehrgerätehaus, Schüllarhammer;

Wunderthausen (13.50 bis 14.10 Uhr): Bushaltestelle, Ecke Hallenberger Straße/Wemlighäuser Straße;

Diedenshausen (14.25 bis 14.45 Uhr): Feuerwehrgerätehaus, Zum Seibelsbach;

Alertshausen (15 bis 15.20 Uhr): Parkplatz Dorfgemeinschaftshaus;

Christianseck (15.40 bis 15.55 Uhr): Parkplatz „Struthbach“.

Samstag, 24. April 2021

Wingeshausen (8.15 bis 8.45 Uhr): Casimirstaler Weg (Wertstoffsammelplatz);

Aue (9 bis 9.20 Uhr): Freifläche neben REWE-Markt (ehem. Bahnhof), Hauptstraße;

Berghausen (9.50 bis 10.10 Uhr): Sportplatz;

Rinthe (10.25 bis 10.40 Uhr): ehemalige Schule, Im Dorf;

Hemschlar (10.50 bis 11.05 Uhr): ehemalige Schule/Feuerwehrgerätehaus, Neue Straße/Am Rundweg;

Weidenhausen (11.20 bis 11.40 Uhr): Parkplatz ehemalige Schule, Weidenhäuser Straße;

Stünzel (11.50 bis 12.05 Uhr): Bushaltestelle Zum Festplatz;

Sassenhausen (12.20 bis 12.40 Uhr): Feuerwehrgerätehaus, Kapellenstraße;

Dotzlar (12.55 bis 13.15 Uhr): Parkplatz Laubrother Straße/Eichenstraße;

Arfeld (14 bis 14.20 Uhr): Parkplatz der Turnhalle „Zum Köppel 3“;

Schwarzenau (14.35 bis 14.55 Uhr): Ecke Alexander-Mack-Straße/Gasse;

Elsoff (15.10 bis 15.30 Uhr): Sportplatz;

Beddelhausen (15.45 bis 16.05 Uhr): Schulhof, ehemalige Schule, Bachweg;

Richstein (16.20 bis 16.40 Uhr): Feuerwehrgerätehaus, Laaspher Straße.

Hinweis: Die Abfuhrzeiten können sich aufgrund der momentanen Lage eventuell etwas verzögern.