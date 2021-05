Bad Berleburg: Schwimmschule im Rothaarbad startet wieder

Bad Berleburg. Die aktuelle Corona-Schutz-Verordnung lässt die Anfänger-Schwimmausbildung und Kleinkinderschwimmkurse ausdrücklich zu“, erklärte Manuel Spies.

Die Vorbereitung zur schrittweisen Wiedereröffnung des Angebotes im Rothaarbad laufen weiter auf Hochtouren. Derzeit wird das Variobecken für die Durchführung von Kinderschwimmkursen vorbereitet. „Die aktuelle Corona-Schutz-Verordnung lässt die Durchführung der Anfänger-Schwimmausbildung und von Kleinkinderschwimmkurse ausdrücklich zu“, erklärte Manuel Spies als Betriebsleiter des Rothaarbades. „Hiermit wird der Sorge Rechnung getragen, dass aufgrund der langen und flächendeckenden Bäderschließung während des Lockdowns die Gefahr einer Generation von Nichtschwimmern entsteht und Ertrinkungsunfälle zukünftig wahrscheinlicher werden.“

Genau hier setzt das Konzept der Schwimmschule „Aquakids“ aus Korbach an, die Kleinkindern mit ihren Eltern bereits seit 2011 im Rothaarbad erfolgreich nicht nur den Spaß am Medium Wasser näherbringt, sondern das selbstständige Schwimmen als Kern der Unfallprophylaxe vermittelt. Geschäftsleiterin Babara Noebel blickt aufgrund von Corona auf eine rabenschwarze Zeit zurück: Aufgrund der Corona-bedingten Schließung der Hallenbäder fiel die Existenzgrundlage der Schwimmschule weg, die somit ihren Fortbestand zu meistern hatte. „Nach langer Zeit ist nun das Rothaarbad in Bad Berleburg das erste und bisher einzige Schwimmbad, in welchem wir unsere Kurse wieder aufnehmen können“, so Barbara Noebel. „Die Nachfrage bei den Eltern ist riesengroß. Alle freuen sich, dass es wieder losgehen kann.“ Natürlich gibt es aber vorerst noch Einschränkungen: „Derzeit ist die Teilnehmerzahl entsprechend der Verordnung zu begrenzen und das Hygienekonzept einzuhalten“, sagte Schwimmmeister Raimund Wolf, „aufgrund der großzügigen Räumlichkeiten und getrennten Umkleidebereiche lässt sich dies bei uns im Bad aber gut bewerkstelligen.“

Auch die meisten Grundschulen im Stadtgebiet haben angekündigt, ihren Schwimmunterricht mit Aufnahme des Präsenzunterrichts im Rothaarbad ab der kommenden Woche wieder durchzuführen. Zumindest für die Abschlussklassen der weiterführenden Schulen war das Schulschwimmen in diesem Jahr durchgehend möglich. Bald werden auch weitere Schwimmkurse wieder aufgenommen.

