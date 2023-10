Bad Berleburg: Slowenischer Autor sorgt für Gänsehautmomente

Bad Berleburg. Gašper Kralj liest aus seinem Roman „Splitter eines Lebens“. Eine Lesung über ein rätselhaftes Beziehungsgeflecht.

Da ist diese Lücke im Familienalbum. Eine Leerstelle, die Fragen aufwirft, eine irritierende Abwesenheit, die ein wenig auch schmerzt. Und das immerzu, weil ein Verlust nicht verschwindet. Das fehlende Foto ist eines, das die Großmutter zeigt. Eine Frau mit einer besonderen Biographie, mit einer Lebensgeschichte, die bislang eher im Dunklen geblieben ist. Vera heißt sie – und gern würde der Enkel ihr auf die Spur kommen.

Über die Mutter des Vaters zu schreiben, bleibt ein vager Wunsch. Das ändert sich, als er auf Klara trifft. Die katalanische Architektin ermuntert den eher ziellosen Slowenen, die langgehegte Idee umzusetzen. Mehr noch: Sie entwickelt einen Plan, wie es tatsächlich zu einem Buch über Vera kommen könnte. Und so wird aus einer Zufallsbegegnung eine Liaison, eine mitunter rätselhaft-fatale Freundschaft. Aus zahllosen Fragmenten entsteht ein Text, in dem der Autor Gašper Kralj selbst zum Teil der eigenen Geschichte wird.

„Splitter eines Lebens“ heißt das Buch, das dieses Beziehungsgeflecht auf der Folie von Gegenwart und Vergangenheit nachzeichnet. Mit diesem Titel war Gašper Kralj am Donnerstagabend zu Gast beim 30. Berleburger Literaturpflaster.

Lesen Sie auch: Wittgenstein: Ein Buch über die Heimatdichterin

In der Stadtbibliothek, dem „Dritten Ort – Bücherei der Zukunft“, hatte ein interessiertes Publikum am Donnerstagabend Gelegenheit, den slowenischen Schriftsteller und Übersetzer kennenzulernen und auch seine Sicht auf die Geschichte von Vera, Klara und dem namenlosen Antihelden. Im Gespräch mit Organisatorin Rikarde Riedesel und in der Verschränkung mit den von Otto Marburger auf Deutsch gelesenen Textpassagen wurde rasch deutlich, wie komplex und reflektiert Gašper Kralj diesen Roman angelegt hat.

Neue Räume werden erschlossen

Denn sein Plot erschließt Räume – geografische Räume (es geht von Ljubljana nach Barcelona, Prag und Wien), historische Räume (die Großmutter kämpfte nach der deutschen Besetzung Sloweniens als Partisanin), virtuelle Räume (Klara und das Autoren-Ich kommunizieren je länger je mehr über digitale Medien) und innere Räume (die Handlung dokumentiert immer wieder auch die Innensicht der beiden Erzähler).

Auf dem Podium des 30. Berleburger Literaturpflasters (v.l.): Vorleser Otto Marburger, Organisatorin Rikarde Riedesel und Autor Gašper Kralj. Foto: Claudia Irle-Utsch

Diese Überlagerungen spiegeln sich auch in der Textstruktur. Denn Klara bündelt die Recherche-Notizen des fernen Freundes auf ihre Weise. Sie fügt sie zu einem neuen, eigenen Bericht, äußert Vermutungen, kommentiert. Mit „Splitter eines Lebens“ macht Gašper Kralj, 1974 in Ljubljana geboren, neugierig auf die Geschichte seines Landes, das bis 1991 immer Teil einer größeren politischen Einheit gewesen ist, dann aber mit der Selbstständigkeit auch an Selbstbewusstsein gewonnen hat. Slowenien ist sichtbarer geworden.

Das zeigt sich längst auch auf dem literarischen Pflaster. Am Freitag reiste Autor Kralj von Bad Berleburg aus zur Frankfurter Buchmesse, als ein Repräsentant des Gastlands Slowenien. Im Gepäck hatte er ein symbolisches Erinnerungsstück: den Literaturpflasterstein aus Wittgenstein. Sein Buch wird künftig eines derer sein, die in der Stadtbücherei das Literaturpflaster-Regal füllen.

Auch als Übersetzer aktiv

Dass dort am Donnerstag auch der Roman „Die Erpressung“ von Javier Cercas so prominent platziert wurde, geschah aus gutem Grund. Der spanische Schriftsteller war im vorigen Jahr, als das Buchmessen-Gastland Spanien hieß, zu Besuch in Bad Berleburg – und: die Übersetzung ins Slowenische erfolgte ausgerechnet durch Gašper Kralj. Dieser las übrigens beim „Literaturpflaster“ auch selbst.

Wie schön! Denn so war sehr unmittelbar zu spüren, mit welch leicht distanziertem und doch liebevollem Blick er auf seine Figuren schaut. Vielleicht besonders auf jenen slowenischen Übersetzer, der es kaum schafft, aus der Hängematte aufzustehen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wittgenstein