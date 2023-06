Bad Berleburg: So läuft das Schützenfest im 185. Vereinsjahr

Bad Berleburg. Alles zum Bad Berleburger Schützenfest, Kartenvorverkauf, Zeitplan, Musikkapellen, Bustransfer und Neuerungen.

Die Vorfreude steigt - bei den meisten Schützenvereinsmitgliedern und Gästen, die sich auf das große Berleburger Schützenfest am kommenden Wochenende freuen. Nur beim Schützenkönigspaar Basti Kargl und Mareike Brandt und ihrem Hofstaat dürften sich die Gefühle mit Wehmut mischen. Mit dem großen Zapfenstreich auf dem Schlosshof und dem Mitternachtsfest auf dem Goetheplatz geht ihre Regentschaft zu Ende.

Am Samstag wird ein neuer Schützenkönig die Hände in den Himmel recken und auf den Schultern vom Schießstand ins Königszelt getragen. Wir dürfen gespannt sein. Aber nicht nur das Königspaar ist neu bei diesem Fest. Der Verein hat einige Neuerungen im Gepäck, die bei der „Bierprobe“ am vergangenen Samstag vorgestellt wurden. „Für unsere Mitglieder und Dauerkarteninhaber wird in diesem Jahr erstmals mit dem Erwerb der Dauerkarte ein Fest-Bändchen ausgegeben, das zum dauerhaften Eintritt am gesamten Festwochenende berechtigt. Hiermit möchten wir Wartezeiten am Kassenhaus des Schützenplatzes vermeiden und den Einlass beschleunigen.“

Allerdings geht die aktuelle wirtschaftliche Lage auch nicht spurlos am Verein vorbei: „Wir haben die Eintrittspreise moderat angehoben“, sagt Vorstandsmitglied Carsten Zumrodde.

Kartenvorverkauf

Wer bereits im Vorverkauf Karten erwerben will, kann dies im Laufe dieser Woche beim Girlanden wickeln oder am Donnerstag und Freitag tun: Am Dienstag, 27. Juni ab 18.30 Uhr beim Girlanden wickeln der 1. Kompanie, bei Kurt und Conny Schneider, Haspelstr. 9. Am Mittwoch, 28. Juni von 18.30 Uhr bis 20.00 Uhr beim Girlanden wickeln der 2. Kompanie, bei Christian Hirschhäuser, im Wiesenweg 16 oder ab 20 Uhr beim Girlanden wickeln der 3. Kompanie, bei Hans-Jürgen Kargl, Trufterhainstr. 12. Sowie am Donnerstag, 29. Juni von 17 Uhr bis 18 Uhr beim Herrichten des Schützenplatzes oder am Freitag, 30. Juni, ab 18 Uhr im Rahmen von Zapfenstreich und Mitternachtsfest am Goetheplatz.

Vergatterung: Der Vorstand läutet mit dem Gespräch über die ernsthaften Absichten die heiße Phase des Vogelschießens ein. Von nun an sind nur noch Sebastian Kargl und Roland Höse mit dabei. Foto: Carsten Zumrodde

Musikkapellen

Musikalisches Aushängeschild beim 185. Vereinsgeburtstag ist die Südtiroler Marktmusikkapelle Brixenegg, die über den Förderkreis des Vereins finanziert wird. In ihren Reihen sind übrigens Musiker, die Bad Berleburg noch vom Auftritt der Südtiroler Kaiserjäger in 2005 her kennen.

Der Freitag mit Platzkonzert, Festzug, Großem Zapfenstreich und Mitternachtsfest wird von fünf Formationen begleitet. So dass an diesem Abend um 22.20 Uhr über 210 Musiker bei zwei Stücken gemeinsam spielen. Neben dem Spielmannszug des Vfl Bad Berleburg, des Feuerwehrmusikzuges Netphen, dem Musikzug Bottendorf/Burgwald, der Musikkapelle Battenberg werden die Stadtkapelle Schmallenberg, das Blasorchester Hilchenbach und das Stadtorchester Mardorf spielen. Hinzu kommen am Samstagabend „Unart“ und am Sonntag „Eine Band namens Wanda“.

Terminplan

Das Schützenfest startet am Freitag um 18.30 Uhr auf dem Goetheplatz mit dem Platzkonzert. Um 19.15 Uhr startet der Festzug durch die Stadt. Gegen 19.45 ist der Vorbeimarsch an der Volksbank geplant. Um 20.05 Uhr wird das Königspaar am Trufterhain verabschiedet. Gegen 21.15 startet die Feierstunde mit großem Zapfenstreich auf dem Schlosshof, an den sich ab 22.15 das Mitternachtsfest anschließt. Ende des Fest ist um 1 Uhr.

Der Samstag mit dem Vogelschießen startet um 8.15 mit dem Antreten. Nach einer Andacht um 10 Uhr beginnt das Schießen auf die Preise dem sich das Vogelschießen gegen 12.30 Uhr anschließt. Um 14.30 Uhr soll die Krönung des neuen Regentenpaares erfolgen. Um 19.30 Uhr folgen das Antreten zum Ausmarsch und der Einmarsch auf dem Schützenplatz. Hier wird von 20 bis circa 2 Uhr gefeiert.

Der Schützenfestsonntag startet um 10.30 Uhr mit dem Schlosshofkonzert. Am Nachmittag folgt dann der große Festzug. Neu ist hier der Termin für das Gruppenfoto der Kompanien um 13.15 Uhr am Antreteplatz. Um 14.05 erfolgt der Festzug durch die Stadt und gegen 14.05 der Vorbeimarsch an der Volksbank. Von dort geht es weiter auf den Schützenplatz, wo die Polonaise um 16.30 Uhr und der Schwenker um 19.30 Uhr die Höhepunkte darstellen.

Freibier

„Freibier“ in des Wortes Bedeutung gibt es bei Schützenverein Berleburg eigentlich nicht. Richtig wäre zu sagen: für einen der jeweiligen Zeit angepassten Eintrittspreis kann zum Schützenfest Bier getrunken werden. Dieser Eintrittspreis deckt nicht allein die Kosten für Bier und das Verzapfen des Bieres ab. Er beinhaltet auch die Kosten für Organisation und Musik, sowohl auf dem Schützenplatz als auch in der Stadt.

Freibier wird am Samstag von 20 bis 2 Uhr und am Sonntag von 15.30 bis 1 Uhr ausgeschenkt. Beim Mitternachtsfest und beim Vogelschießen gibt es kein Freibier.

Bustransfer

Am Samstag und Sonntag gibt es einen Bus-Pendelverkehr aus der Stadt zum Schützenplatz. Haltestellen sind: Bahnhof – Astenbergstraße – Tonkrug – Ederstraße (ehem. Schneider-Vöpels) – Schützenplatz.

Die Busse fahren am Samstag von 9.30 bis 12 Uhr vom Bahnhof Richtung Schützenplatz im 15 Minuten-Turnus und zurück. Ab 12.30 bis 15 Uhr fahren sie im halbstündigen Rhythmus hin und zurück. Ab 19 bis 20.30 Uhr gilt dies wieder im Viertelstundentakt und anschließend im Halbstundentakt von 21 bis 1.30 Uhr.

Am Sonntag verkehren die Busse von 14.45 bis 16 Uhr ab Bahnhof im Viertelstundentakt zum Schützenplatz und zurück. Von 16.30 Uhr bis 0 Uhr gilt der Halbstundentakt hin und zurück.

