Bad Berleburg soll mehr E-Ladesäulen bekommen

Bad Berleburg. Mehr Ladesäulen für E-Autos – darüber soll jetzt in Bad Berleburg entschieden werden. Zwei Standorte sind dafür bereits fest im Fokus.

In der Stadtverordnetenversammlung Bad Berleburgs am Montag soll die Errichtung von E-Ladestationen entschieden werden. Laut CDU-Antrag sollen zunächst Förderanträge für jeweils zwei Ladepunkte bei den Stadtwerken (Sählingstraße) und am Rathaus (Poststraße) gestellt werden (über das Programm progres.nrw –Emmissionsarme Mobilität), die auch öffentlich zugänglich sein sollen.

Förderung ist möglich

Zudem sollen im Zuge des Mobilitätskonzeptes weitere Standorte für E-Ladestationen geprüft und im Energiebeirat beraten werden, unter der Einbeziehung der Möglichkeiten des KfWFörderprogrammes und des Programmes progres.nrw. Die Förderung mit dem KfW-Zuschuss 439 ist laut Verwaltung unter entsprechenden Voraussetzungen möglich Dabei soll in Abstimmung mit der Ausbildungswerkstatt auch dieser Standort einbezogen werden.

Der Aufbau und die Verdichtung einer öffentlichen Ladeinfrastruktur sind laut Vorlage für die Versammlung ein Baustein in dem noch zu erstellenden Mobilitätskonzept 2035. Derzeit bestehe ein konkreter Bedarf von je zwei Ladepunkten im Bereich der Stadtwerke, Sählingstraße, sowie am Rathaus, Poststraße, für Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen und Besucher/Besucherinnen.

In Abstimmung mit der Ausbildungswerkstatt und im Bereich des künftigen Digitalums könnten demnach auch dort weitere Ladepunkte entstehen.

