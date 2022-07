Bad Berleburg: SPD fordert Sonnenschutz für Spielplätze

Hier fordern die Eltern besseren Sonnenschutz

Bad Berleburg. Das Thema Sonnenschutz taucht in der Umfrage des WP-Spielplatzchecks immer wieder auf. Stark vertreten ist es im Bad Berleburger Stadtgebiet, aber nicht nur hier.

Am Sengelsberg in Bad Berleburg

„Die Sonne scheint ziemlich stark auf den Spielplatz“, schreibt ein Teilnehmer über den Spielplatz am Sengelsberg in Bad Berleburg. Das sieht auch Christel Freischlader so, die sich an diesem recht neuen Spielplatz „Sonnenschutz bzw. Bäume, die Schatten spenden“, wünscht – ganz ähnlich wie Dirk Kunkel aus Dotzlar, der am Sengelsberg „Sonnenschutz vor allem für Kleinkinder“ vermisst.

In Raumland und Schwarzenau

Bärbel Göbel bemängelt am Spielplatz an der Raumländer Straße in Raumland: „Kein Sonnenschutz durch Bäume.“ Katharina Dickel aus der Müsse hat dem Spielplatz im Rathausgarten im Blick und kritisiert dort trotz der Bäume ebenfalls „fehlende Sitzgelegenheiten mit Schatten“. Einer Schwarzenauerin fehlen auf dem dortigen Spielplatz „Markisen über dem Sandkasten“. Und damit ist sie nicht allein: Eine andere Stimme aus Schwarzenau wünscht sich eine „Überdachung, um mal ein schattiges Plätzchen zu haben“.

Volkholz und Erndtebrück

Dass dies kein ausschließliches Bad Berleburger Problem ist, macht Carina Roth-Horchler aus Volkholz deutlich, die sich ebenfalls „Sonnenschutz“ wünscht – so wie eine weitere Stimme aus Volkholz, die die Situation so beschreibt: Volkholz braucht „eine überdachte Sitzmöglichkeit zum Schutz vor Sonne bzw. Regen, da der Spielplatz von morgens bis abends voll in der Sonne steht!“ Und auch Monique Flug aus Erndtebrück mahnt für den noch recht neuen Ederauenpark „Schattenplätze“ an.