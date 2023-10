Bad Berleburg: Stadt plant 2024 mit 75.000 Euro für Wisente

Bad Berleburg. Nachdem der Kreis dem Vorschlag für einen Erhalt des Artenschutzprojekts zugestimmt hat, muss nun die Stadt eine Entscheidung fällen.

Die Wisente blieben Streitthema. Doch jetzt geht es auch im Kreis Siegen-Wittgenstein und der Stadt Bad Berleburg endgültig ums Geld. Kritik kommt bereits jetzt von der Linkspartei im Siegener Kreistag, und auch die Bad Berleburger SPD sieht dies kritisch.

Der Fraktionsvorsitzende Ullrich Georgi spricht von einer „unheiligen Allianz“, nachdem der Kreistag den Empfehlungen des Runden Tisches folgt und die „Eckpunkten zur Entwicklung eines Herdenmanagementplans“ unterstützt. Georgi kritisiert, dass der Kreistag die Fortführung des Projektes als neue Aufgabe des Kreises beschlossen hat. Der Kreiskämmerer dürfe nun über 500.000 Euro zusätzlich in den Entwurf des Haushaltsplans für 2024 aufnehmen „und selbst wenn sich die Erwartungen an Zuschüsse des Landes NRW erfüllen sollten, bleiben mehr als 100.000 Euro, die der Kreis 2024 und in den folgenden Jahren aufbringen muss. Nach Auffassung der Fraktion Die Linke werden damit Gelder für ein Projekt gebunden, das ohnehin zum Scheitern verurteilt ist.“

Am kommenden Dienstag befasst sich in Bad Berleburg der Ausschuss für Bauen, Planen und Wohnen mit dem Thema. Die Stadtverwaltung hat am Freitag eine Beschlussvorlage ins Ratsinformationssystem gestellt. Dort geht es zunächst einmal um 75.000 Euro, die im Haushalt 2024 für das Wisentprojekt bereitgestellt werden sollen. Der Betrag errechne sich aus jeweils 10.000 Euro für den Unterhalt der Managementanlage (Fanggatter), der Beteiligung am Schadensfonds und der Beteiligung an einer Trägerstruktur. Hinzu kommen 45.000 Euro für das Herdenmanagement.

„Hinsichtlich einer Kostenbeteiligung bzw. Gesellschaftsanteil an einer künftigen Trägerstruktur sind Inhalte, Anforderungen und Steuerungsmöglichkeiten noch nicht bekannt,sodass es dazu im Jahresverlauf 2024 eine separate Beratung und Beschlussfassung in den städtischen Gremien geben soll“, heißt es weiter.

