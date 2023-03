Bad Berleburg: Stadt startet innovative Schnitzeljagd

Bad Berleburg. Marktplatz und Odeborn-Arena: Die Stadt startet eine besondere Aktion zur Neugestaltung. Alle Infos zur Teilnahme – und den Gewinnen.

Das gab es in dieser Form noch nicht in Bad Berleburg: Eine Schnitzeljagd, die den analogen und digitalen Raum miteinander verknüpft. Eine Schnitzeljagd, die großes Spaßpotenzial mit sich bringt – passend zum Start in die Osterferien. Eine Schnitzeljagd, die ganz nebenbei noch wertvolle Erkenntnisse liefert und zu einer direkten Beteiligung von Jugendlichen jungen Erwachsenen an der Stadtentwicklung führt. „Wir wollen unsere Stadt der Dörfer fit für die Zukunft machen – wir wollen attraktiv bleiben. Eine nachhaltige Stadt- und Dorfentwicklung sind dafür zentral. Gerade deshalb ist es wichtig, alle Menschen daran zu beteiligen“, erklärte Bernd Fuhrmann. Der Bürgermeister der Stadt Bad Berleburg verwies dabei einerseits auf den im April geplanten Zukunftsrat für und mit Jugendlichen. Sie haben dann die Möglichkeit, ihre Ideen und Visionen in die Neu- und Umgestaltung des Marktplatzes sowie der Odeborn-Arena einzubringen.

„Diese Ideen wollen wir dann in unsere weiteren Überlegungen aktiv einbinden. Es geht darum, Kindern und Jugendlichen eine Stimme zu geben – sie sollen mitreden und mitentscheiden können, über ihre persönliche Zukunft, über unsere Zukunft. Das ist ein Beitrag zur Demokratieförderung“, konstatierte Bernd Fuhrmann. Andererseits bezog er sich dabei aber auch auf die digitale Schnitzeljagd im analogen Raum. Will heißen: Ab sofort startet die Aktion, an der alle Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus der gesamten Stadt der Dörfer bis Ende April teilnehmen können. Eine Teilnahme ist ganz einfach möglich im Internet unter https://zukunftsrat.patogo.app/die-zukunft-der-odeborn – nach einmaliger, kostenloser Anmeldung steht dem Vergnügen nichts mehr im Wege. „Allen, die nicht beim Zukunftsrat dabei sind, wollen wir ganz bewusst dennoch die Möglichkeit geben, mitzureden“, betonte Bernd Fuhrmann.

Die Schnitzeljagd geht ab sofort los. Foto: Stadt Bad Berleburg

Denn die Schnitzeljagd bietet nicht nur die Möglichkeit für Spaß und Spannung. Es sind zudem Elemente integriert, in deren Rahmen die Teilnehmenden ihre Ideen und Visionen für die Neugestaltung von Marktplatz und Odeborn-Arena übermitteln können. Auch diese Vorschläge werden die Verantwortlichen im Rahmen der Auswertung genau analysieren und in die Planungen einbeziehen.„Wir haben gemeinsam mit der Agentur nonconform ein neues Format für unsere Stadt der Dörfer entwickelt, um Virtualität und realen Raum miteinander zu verknüpfen. Dabei wollen wir möglichst viele Plattformen integrieren – eine Form, um die Möglichkeiten der Digitalisierung sichtbar zu machen und bestehende Strukturen intelligent zu verzahnen und zu nutzen“, berichtete Colette Siebert.

Eine Teilnahme an der Schnitzeljagd, hob die Leiterin der Stabsabteilung Regionalentwicklung hervor, ist natürlich kostenlos ist – und es sogar die Chance auf den Gewinn einer von insgesamt drei Saisonkarten für das Rothaarbad in Bad Berleburg gibt. Alles was Interessierte benötigen, ist ein Smartphone mit Kamera und einen mobilen Internetzugang.

Der Zukunftsrat mit Jugendlichen

Der Zukunftsrat mit Jugendlichen ist ein Projekt der Stadt Bad Berleburg, begleitet durch die Agentur nonconform und gefördert durch das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen. Die Idee dafür ist im Sinne der Demokratieförderung im Rahmen der Pilotphase der Kleinstadtakademie entstanden. Die Agentur nonconform hatte derweil bereits die Beteiligungsprozesse rund um die Entstehung des Zentrums Via Adrina in Arfeld und der Neugestaltung des Goetheplatzes in Bad Berleburg begleitet. Insgesamt nehmen rund 18 Jugendliche am Zukunftsrat zur Neugestaltung des Marktplatzes und der Odeborn-Arena im April teil. Die Auswahl der Teilnehmenden ist zufällig erfolgt. Begleitend dazu ist eine Spurgruppe mit Menschen aus der Stadt der Dörfer eingerichtet.

Die Teilnehmenden sind Anliegende, die ebenfalls per Zufall ausgewählt wurden, Besuchende als auch Ehrenamtliche des Jugendcafés, Vertretende von BLB-Tourismus, des Jugendfördervereins Bad Berleburg, des Vereins Markt und Tourismus sowie Ortsvorsteherin Ulla Belz und Mitarbeitende des Rathauses. Auch deren Anliegen sollen in die weiteren Planungen zur Neugestaltung des Marktplatzes und der Odeborn-Arena einbezogen werden.

