Bad Berleburg: Stromausfall durch umgestürzten Baum

Bad Berleburg. 1500 Menschen waren in Bad Berleburg am Mittwochabend ohne Strom. Alles zu Ursache, betroffenen Ortschaften und der Reparatur finden Sie hier.

Ein umgestürzter Baum hat um 20.15 Uhr für einen Stromausfall in Bad Berleburg gesorgt. Am Mittwochabend waren gut 1500 Menschen in Rinthe, Raumland, Hemschlar sowie Teilen von Dotzlar und Berghausen für bis zu zwei Stunden ohne Stromversorgung.

Besonders hat habe es Rinthe und Hemschlar getroffen. In Raumland seien es rund 75 Prozent der Hausanschlüsse gewesen, erläutert Patrick Plathe vom Stromversorger Westnetz auf Anfrage.

Schadensstelle lokalisiert

Wie Plathe erläutert, war eine Mittelspannungsleitung im Bereich Heßlar in der Nähe des Betonwerkes bei Raumland beschädigt worden. Der feuchte Untergrund und der Wind hatten dafür gesorgt, dass ein Baum die Freileitung zerrissen hat.

Reparaturarbeiten am Freitag

Ein Reparaturteam von Westnetz konnte die Haushalte nach und nach durch Umschalten auf andere Netze wieder anschließen. Die ersten hatte Haushalte waren schon um 20.36 Uhr wieder am Netz. Die letzten seien gegen 22.03 Uhr angeschlossen worden. Die Mittelspannungsleitung soll nun am Freitag wieder repariert werden.

