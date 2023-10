Bad Berleburg: Suche nach Alternative zu Weihnachtszeitreise

Bad Berleburg. Die Stadt Bad Berleburg will jetzt mit Fördergeldern der EU nach einer neuen Attraktion für die Adventszeit suchen. Das ist geplant.

Die Stadt Bad Berleburg sucht nach Alternativen zur so erfolgreichen „Weihnachtszeitreise“. Das geht aus einem Bericht der Verwaltung im Haupt- und Finanzausschuss am Donnerstag hervor.

In den vergangenen Jahren musste die Weihnachtszeitreise pausieren und die Rahmenbedingungen haben sich deutlich geändert, schreibt die Stadtverwaltung. Dies habe dazu geführt, dass die Weihnachtszeitreise in dieser Form nicht mehr stattfinden werde. Umso mehr gelte es jetzt für die Zukunft neue Ideen und Initiativen für die Adventszeit in der Stadt der Dörfer zur fördern.

Lesen Sie auch:

Das ist geplant

Vor diesem Hintergrund strebe die Stadt Bad Berleburg an, ein Leader-Förderantrag für eine neue Konzeptentwicklung zu stellen. Dabei gelte es, ein attraktives Angebot zu gestalten und technische wie auch finanzielle Aspekte dabei zu beleuchten. Bereits aktive Initiativen und Vereine in der Kernstadt und den Dörfern als auch die bisherige Veranstaltungsgemeinschaft der Weihnachtszeitreise sollen dabei einbezogen werden. Die Stadt Bad Berleburg bereitet aktuell die Leader-Projektskizze vor und plant die Antragsstellung in der letzten Plenarwoche dieses Jahres in die Gremien einzuspielen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wittgenstein