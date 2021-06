Bad Berleburg sucht Wahlhelfer für die Bundestagswahl

Wahlhelfende können alle Personen sein, die selbst wählen dürfen, also insbesondere am Wahltag 18 Jahre alt sind.

Am Sonntag 26. September wird bundesweit gewählt. Dafür werden noch ehrenamtliche Helfer gebraucht.

Bad Berleburg. Fast 16.000 Wahlberechtigte der Stadt Bad Berleburg sind bei der Wahl zum 20. Deutschen Bundestag am Sonntag, 26. September aufgerufen, in 25 Stimmbezirken des Stadtgebietes ihre Stimmen abzugeben. Für die Durchführung einer Wahl ist die Unterstützung durch ehrenamtliche Wahlvorstände erforderlich. Daher sucht die Stadt Bad Berleburg zahlreiche Bürgerinnen und Bürger für diese ehrenamtliche Tätigkeit.

Besondere Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Die Wahlvorstände werden so zusammengesetzt, dass es in jedem Wahlvorstand auch Personen gibt, denen das Prozedere von früheren Wahlen bekannt ist. Über Einzelheiten des Wahlablaufes erhalten alle Wahlhelfenden rechtzeitig ausführliche Informationen.

Jeweils sieben Mitglieder

Jeder Wahlvorstand besteht aus sieben Mitgliedern, die für den ordnungsgemäßen Ablauf der Wahl im Wahllokal verantwortlich sind. Zu den Arbeiten gehören die Ausgabe der Stimmzettel, die Prüfung der Wahlberechtigung anhand des Wählerverzeichnisses, die Eintragung der Stimmabgabevermerke sowie die Auszählung der Stimmzettel nach Schließung der Wahllokale. Die Wahllokale sind am Wahltag von 8 bis 18 Uhr für die Wählerinnen und Wähler geöffnet. Für die Tätigkeit im Wahlvorstand wird ein Erfrischungsgeld gezahlt.

Interessierte können sich im Wahlamt (Zentrale Dienste der Stadt Bad Berleburg) bei Edeltraud Brandt per E-Mail an e.brandt@bad-berleburg.de oder unter 02751/923-247 oder bei Hans-Günter Klotz per E-Mail an hg.klotz@bad-berleburg.de oder unter 02751 923-235 melden.

