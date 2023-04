Bad Berleburg tauscht sich aus zur anstehenden Energiewende

Das Interesse am Unternehmergespräch der Stadt Bad Berleburg war groß, die Themen vielfältig. Entsprechend voll war das Foyer im Bürgerhaus am Markt.

Bad Berleburg. Beim Gespräch im Bürgerhaus geht es um die Vorteile moderner Stromgewinnung – sowohl für heimische Unternehmen als auch private Haushalte.

Es gibt Räume, die eignen sich für einen gemeinsamen Austausch. Wohnzimmer etwa bieten genau die richtige Atmosphäre für Gespräche – und um neue Ideen zu entwickeln. Etwa im Rahmen des Unternehmergesprächs, das jetzt im „Wohnzimmer“ der Stadt der Dörfer stattfand: im Foyer des Bürgerhauses am Markt in Bad Berleburg. „Es ist toll, dass wir einen so regen Austausch haben. Da merkt man: Es steckt richtig viel Energie in unserer Stadt der Dörfer. Es geht darum, dass wir uns gemeinsam nachhaltig für die Zukunft aufstellen. Und da geht es zentral natürlich auch um Fachkräftegewinnung und -sicherung“, erklärte Bernd Fuhrmann. Der Bürgermeister verstand das Treffen ob der zahlreichen Themen daher auch nicht als „Frontalunterricht“, sondern als Möglichkeit, gemeinsam ins Gespräch zu kommen und neue Ideen und Strategien zu entwickeln.

Die Energiewende war einer der zentralen Aspekte des Abends. Bereits im Vorfeld hatte die Stadt daher bei den Unternehmen die Energiebedarfe eruiert, um eine Datengrundlage für bestehende und künftige Bedarfe zu legen. „Die Energiewende muss kommen, daran gibt es keine Zweifel. Wir wollen aber, dass alle Menschen in unserer Stadt der Dörfer davon profitieren, natürlich auch finanziell – egal, ob privat oder im unternehmerischen Bereich. Wir sind da mit unseren Plänen so breit aufgestellt wie kaum eine andere Kommune und wollen alle denkbaren Quellen erneuerbarer Energien anzapfen, um eine dauerhafte und bedarfsgerechte Versorgungssicherheit sicherzustellen“, erklärte Bernd Fuhrmann.

Finanzielle Vorteile

Dazu zählt einerseits, dass Unternehmen in vielerlei Hinsicht profitieren, aber auch alle Privathaushalte – etwa durch vergünstigten Strom mit einer Entlastung von mindestens 250 Euro pro Haushalt und Jahr im Vergleich zu marktüblichen Preisen, durch direkte Beteiligung der Menschen an den geplanten Windenergieanlagen und finanzielle Beteiligung der Ortschaften.

Die Digitalisierung vorantreiben Die Energiewende war nicht der einzige Themenschwerpunkt des Unternehmergesprächs im Bürgerhaus am Markt in Bad Berleburg. Im Fokus stand auch die Digitalisierung. „Gerade dabei geht es natürlich auch um Fachkräftegewinnung. Digitalisierung ist dafür ein wesentlicher Bestandteil, etwa um neue Wege des Arbeitens anbieten zu können“, wusste Bürgermeister Bernd Fuhrmann. Gemeinsam mit ihrem Partner Greenfiber treibt die Stadt Bad Berleburg daher den Glasfaserausbau voran. Mit Daniel Akuéson sowie weiteren Vertretern des Unternehmens war der Key-Account-Manager von Greenfiber vor Ort, um die Möglichkeiten für Unternehmen noch einmal aufzuzeigen. „Der Glasfaserausbau ist bei uns künftig grundlegende In­frastruktur. Und zum Beispiel Grundlage für unser Digitalum“, erklärte Bernd Fuhrmann. Grundlage für Fachkräftegewinnung wiederum ist die Initiative „Perspektive BLB“: Sie hatten die Verantwortlichen zuletzt auf eine noch breitere Basis gestellt – so dass sie in gänzlich neuem Gewand daherkommt, betreut durch den Jugendförderverein Bad Berleburg und embe consult. Dessen Geschäftsführer An­dreas Bernshausen erläuterte das Konzept, die Ideen hinter dem Projekt und animierte die anwesenden Unternehmerinnen und Unternehmer mitzumachen. Denn „Perspektive BLB“ sei zur Erfolgsgeschichte für die Fachkräftegewinnung avanciert. „Das Projekt gibt es schon lange, es hat schon eine Menge Mehrwert gebracht – es lohnt sich, da mitzumachen“, konstatierte auch Bernd Fuhrmann. Dass trotz der stetigen Weiterentwicklung noch enorme Potenziale im Projekt liegen, verdeutlichte derweil Andreas Bernshausen – neuen Ideen sind dabei keine Grenzen gesetzt. Weitere Informationen dazu gibt es im Internet unter www.perspektive-blb.de.

Ein Ansinnen, das auf breite Zustimmung bei den rund 50 Gästen traf. „Windenergie, Photovoltaik, nachhaltige Wärmeerzeugung, grüner Wasserstoff – all dies sind Themen, die künftig noch mehr Bedeutung gewinnen als bisher. Dabei geht es um aktiven Klimaschutz und darum, vorhandene Ressourcen zu nutzen“, erklärte Manuel Spies. Der Wirtschaftsförderer der Stadt Bad Berleburg spielte damit auch auf die geplante Pyrolyseanlage im neuen Holzkompetenzzentrum Weidenhausen an. „Damit wollen wir einerseits ein lokales Nahwärmenetz schaffen, indem wir Energie innerhalb eines regionalen Wertstoffkreislaufs erzeugen, andererseits die Akteure vor Ort weiter miteinander vernetzen“, betonte Manuel Spies. Für die Pyrolyseanlage hatten die Verantwortlichen zuletzt den Leader-Förderbescheid für eine Machbarkeitsstudie erhalten.

Konstruktiver Austausch

Dass sich darüber hinaus zahlreiche Möglichkeiten auf diesem Themenfeld ergeben, erläuterten der Geschäftsführer sowie der Büroleiter Marburg der Eurowind Energy GmbH, Klaus Heckenberger und Hans-Hermann Zacharias, sowie Jan Lackmann und Gregor Wessel, Geschäftsführer sowie Projektleiter Windkraft bei Westfalenwind. Beide Unternehmen sind sowohl regional als auch international mit zahlreichen Projekten zur nachhaltigen Energiegewinnung verortet und eng in die Planungen zur Energiewende in der Stadt Bad Berleburg eingebunden. Im Fokus standen dabei etwa die Windkraft – mit Westfalenwind etwa hatte die Stadt Bad Berleburg bereits im Januar den vergünstigten „Unser BLB-Strom“ auf den Weg gebracht –, aber unter anderem auch die Möglichkeiten im Bereich der Erzeugung von grünem Wasserstoff und sich ergebenden Potenzialen.

Ein großes Feld mit zahlreichen Möglichkeiten für Privathaushalte, aber eben auch Unternehmen, wie sich auch beim gemeinsamen Austausch im Anschluss herausstellte – ein ebenso konstruktiver wie fruchtbarer Austausch, wie er eben nur in Wohnzimmer-Atmosphäre entstehen kann.

